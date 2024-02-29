科学家：今年2月全球平均气温或创新高

世界多地早早回暖，科学家说，预计本月将成为有记录以来最温暖的2月。

三名科学家告诉路透社，虽然数据尚未最终确定，但受气候变化和厄尔尼诺现象影响，2月的全球平均气温有望达到有记录以来的最高值。根据美国国家海洋和大气管理局（U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration，简称NOAA）的数据，如果得到证实，今年2月将是连续第九个月打破气温纪录。

NOAA即将于3月14日前后公布2月气温的最终数据。NOAA科学家格里森（Karin Gleason）上周说，北半球创纪录的气温意味着春天来得更早。“我昨天在北卡罗来纳州东部，看到一些树上开满了花。我想，现在是2月，这看起来真的很奇怪。”

在日本东京，樱花比往年早开了大约一个月。欧洲积雪本月也开始融化。在美国，本周气温比正常气温高22摄氏度，得克萨斯州基伦镇（Killeen）则创下38摄氏度的纪录。

波茨坦气候影响研究所（Potsdam Institute for Climate Impact Research）的物理学家莱夫曼（Anders Levermann）说，全球变暖产生的热量对全球系统造成严重破坏，促使极地和山区的冰川融化，还提升海平面，并引发极端天气。

美国加利福尼亚大学欧文分校的大气科学家鲍德温（Jane Baldwin）说，夏季气温创历史新高，通常会导致高温相关死亡人数的激增。

阿根廷、秘鲁、巴西和智利等国家本月遭热浪袭击，炎热干燥的天气还导致圣地亚哥附近发生野火，造成至少133人死亡。NOAA科学家格里森说，厄尔尼诺现象预计将在今年年中消弱，并有可能迅速转为拉尼娜现象（La Nina），或许有助于在今年年底打破热浪。

不过，NOAA仍预测，今年有22%的可能性突破2023年的最热年份纪录，并且有99%的可能性进入最热年份前五名。