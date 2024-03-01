物资分发点发生枪击 加沙称逾百人死以色列驳斥

加沙地带卫生当局说，以色列军队星期四（2月29日）枪杀了100多名等待援助物资的巴勒斯坦人，但以色列将此归咎于包围卡车的人群，指人们是被践踏或被卡车碾过。

综合路透社和《纽约时报》报道，哈马斯控制的加沙卫生部官员说，这起发生在加沙城附近的事件造成至少112人死亡、超过280人受伤。

一名目击者称，他看到一些人受到枪伤，多袋面粉沾满了血迹。急救人员说，重伤人数太多，使他们难以应付。

以色列驳斥加沙地带官员的说法。以色列军方说，运送援助物资的卡车是由私人承包商运营的。

一名以色列官员说，周四发生两起事件。在第一起事件中，数十人在抢夺卡车上的援助物资时被踩踏或被卡车碾过，造成数十人死亡或受伤。卡车离开后发生第二起事件，人群中的一些人走向在现场看守的以色列军人，军人因感到威胁而开枪。

这名官员驳斥加沙当局公布的伤亡数字。他说，这起“有限度的军事应对”造成数目不明的平民死亡，他并没有提供具体的死亡数字。

以色列国防军发言人哈加里在随后的简报中说：“以色列国防军没有对援助车队发动袭击。”他指抢夺援助物资卡车事件造成数十人被踩死或受伤。护送卡车的装甲部队鸣枪警告以驱散人群，但在事态开始失控后停止行动。

哈加里说：“以色列国防军在那里是为执行一项人道救援行动，确保人道走廊安全，并允许援助物资车队到达指定的物资分发点。”