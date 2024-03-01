拜登：加沙物资分发点致命事件令谈判复杂化

美国总统拜登说，加沙地带北部巴勒斯坦人在等待援助物资时发生的致命事件令人“震惊”且“悲惨”。

综合路透社和法新社报道，拜登指发生在星期四（2月29日）的这起事件，令以色列和哈马斯的停火谈判变得复杂，并凸显了以哈达成协议的紧迫性。

拜登说，他原本认为停火协议有望在3月4日实现，但现在看来已经不可能。尽管如此，拜登强调，他仍然对以哈达成一项暂停战斗六周，以换取哈马斯释放剩余人质抱有希望。

另据白宫发表的声明，拜登与埃及和卡塔尔领导人进行了通话，声明称美国一直向以色列施压，要求以色列制定一套可行计划，以维护加沙地带的基本安全。

白宫发言人道尔顿说：“我们仍未看到这些措施落实，我们对此感到担忧……人命损失持续不断发生令人深感震惊和悲惨。”

美国国务院说，“正紧急要求当局提供更多信息，以了解到底发生了什么事。”

联合国秘书长古特雷斯对加沙北部致命事件予以谴责。

古特雷斯发言人说：“加沙地带绝望的平民需要紧急帮助，包括那些被围困的北部地区平民。在过去一个多星期，联合国一直无法把救援物资送到当地。”

法国说，100多名巴勒斯坦人在等待援助物资时被枪杀“毫无公理”，必须查明真相。法国外交部发言人说：“以色列有责任遵守国际法规则，并确保向平民分发人道援助物资的安全。”

加拿大外交部长乔利称，等待援助物资的大量加沙地带平民死亡是“一场噩梦”，并呼吁结束巴勒斯坦飞地的战斗。她在渥太华说： “我们需要确保加沙地带获得国际援助物资，并确保平民前往领取援助物资时受到保护。”

哈马斯控制的加沙卫生部官员说，星期四发生在加沙城附近的事件造成至少112人死亡、超过280人受伤。以色列驳斥加沙地带官员提供的数字。