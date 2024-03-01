新西兰四年前火山爆发事故 业者须付赔偿金和罚款

新西兰法院下令五家公司包括四家旅行社，为2019年怀特岛火山爆发的幸存者支付超过1000万新西兰元（约820万新元）的赔偿，并被罚款约260万新西兰元。

路透社报道，发生在2019年12月9日的这起事故导致22人死亡。在怀特岛火山爆发前，47人正在岛上游览。多名生还者被灼热的气体和火山灰严重烧伤，大多数受害者是来自澳大利亚、美国和马来西亚等国家的游客。

法庭文件指涉案的旅游业者没有充分保障登岛游客的安全。被令支付赔偿金和罚款的旅行社为White Island Tours、Volcanic Air Safaris、Kahu New Zealand和Aerius，以及怀特岛（White Island）的企业所有者Whakaari Management Ltd。

法官在奥克兰地方法院的判决书中说，Whakaari Management必须作出488万新西兰元的赔偿，White Island Tours的赔偿金为500万新西兰元，Volcanic Air Safaris的赔偿金为33万新西兰元。

工作安全局的检察官在听证会上说，涉案旅行社表示无法支付罚款，但检察官认为即使旅行社无法支付罚款，法官也应该处以经济惩罚。

法官说，虽然旅行社进行了登岛的风险评估，但他们所做的评估根本不足够。法官说：“旅行社向付费游客提供的安全信息完全不充分，也没有充分告知付费游客有关火山爆发的危害、风险和后果。”

判决书指涉案的五家公司不是正在进行清算，就是停止营业或财务状况不佳。