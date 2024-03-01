世卫组织：全球逾10亿人患肥胖症 青少年肥胖人数倍增

世界卫生组织1日援引英国《柳叶刀》杂志刊发的研究报告称，2022年，全球超过10亿人患有肥胖症。从1990年到2022年间，全球患肥胖症的成年人增加了一倍多，患肥胖症的儿童和青少年（五岁至19岁）更是增加了约三倍。

新华社报道，该研究数据显示，2022年全球有1.59亿儿童和青少年以及8.79亿成年人患有肥胖症，43%的成年人体重超重。随着体重不足人群的减少，体重超重已成为大多数国家最常见的营养失调形式。

营养失调包括营养不足（消瘦、发育迟缓、体重不足）、维生素或矿物质不足、体重超重和肥胖等形式。营养不足是一半五岁以下儿童的死因，而肥胖则可导致心血管疾病、糖尿病和某些癌症等非传染性疾病。

世卫组织总干事谭德塞说，这项新研究强调了通过饮食、体育锻炼和适当护理，从生命早期到成年期预防和控制肥胖的重要性。要实现全球遏制肥胖的目标，需要各国政府和相关领域在世卫组织和各国公共卫生机构的政策支持下展开工作。私营部门的合作也十分重要，他们必须对其产品的健康影响负责。

根据世卫组织的建议，遏制儿童和青少年肥胖的核心干预措施包括支持和推广母乳喂养，监管对儿童有害的食品和饮料营销，监管学校附近高脂肪、高糖和高盐产品销售等。

报告还指出，尽管营养不足率有所下降，但在许多地方，尤其是东南亚和撒哈拉以南非洲一些地区，营养不足仍是一项公共卫生挑战。