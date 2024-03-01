国内不满情绪日益高涨 伊朗拟经由选举修复执政合法性

分析指出，伊朗此轮召开的议会选举是自伊朗于2022年至2023年经历大规模反政府运动后，首次举办的选举活动，伊朗统治者须透过高投票率修复因暴乱而动摇的执政合法性。

路透社报道，伊朗第12届议会选举和第6届专家会议选举投票，于当地时间3月1日上午8时正式开始。在此次选举中，超过1万5000名候选人将角逐议会290个议席，144名候选人将角逐伊朗专家会议的88个席位。部分选举结果或在星期六（2日）公布。

伊朗最高领袖哈梅内伊称，投票是一项宗教义务，他是伊朗第一个投票的人。“尽快投票……今天，伊朗的朋友和敌人都在关注（选举）结果。”

这次选举是2022年至2023年，伊朗爆发反政府抗议活动后，执政当局首次正式接受民意测验。

分析指出，伊朗统治者需要高投票率以修复他们在动乱后受损的合法性。

但官方民调显示，只有约41%的伊朗人会参加投票。在2020年的国会选举中，伊朗的投票率创下了42.5%的历史新低，而在2016年的国会选举中，约有62%的选民参加了投票。

由于重量级的温和派和保守派代表都没有参与此次竞选，改革派称这是一次“不自由、不公平的选举”，因此这场竞选实则只在强硬派和宣称忠于伊斯兰革命理想的保守派之间展开。

伊朗当前的经济困境，也是执政政府面临的另一大考验。许多分析人士说，多数伊朗人不再认为执政的神职人员有能力解决美国在伊朗核协议重启失败后重新实施的制裁，管理不善和腐败等是伊朗面临经济危机的原因。

伊朗议会选举每四年举行一次。伊朗专家会议是负责选举、监督、罢黜伊朗最高领袖的最高权力机构。专家会议选举每八年举行一次，其成员由选民在宗教法学家中选举产生。