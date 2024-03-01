周五美市盘前走低 重点谈戴尔科技集团季度业绩

星期五（3月1日）重点：

在美国通胀数据公布后，美国华尔街股市主要股指期货星期五（3月1日）小幅走低。刚刚公布的1月份个人消费支出指数和美联储官员的评论，让市场投资者推测央行可能会在6月间降息。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退9.60点或0.19％，报5086.70点；纳斯达克100指数期货退低15.50点或0.09％，报18028.30点；道琼斯指数期货也下跌71.70点，报38924.70点。

在人工智能相关的科技股的带动下，标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期四）以历史新高收市。

标准与普尔500指数隔夜上升26.51点，闭市报5096.27点。重量级的道琼斯指数起47.37点，闭市报38996.39点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高了0.95％或169.35点，以18043.85点收市。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量是138亿8000万股，比过去20天的117亿8000万股平均成交量多

盘前交易重点：

纽约社区银行（New York Community Bancorp）披露，银行第四季度盈利将因商誉减值（Goodwill Impairment Charge）而受到24亿美元的打击。另外，该银行也在贷款审查过程中发现了“重大缺陷”，导致股价在今晚盘前暴跌将近14％，截稿时报16.40美元。银行表示，这些缺陷是由于监督、风险评估和监测工作不足造成的。

蔚来汽车（NIO）在今年2月里交付了总数达8132辆的电动车，其中包括4765辆智能电动SUV和3367辆智能电动轿车。截至今年2月底为止，蔚来汽车累计交付量达46万7781辆。蔚来股价今晚盘前上升1.57％，截稿时报5.84美元。

慧与科技（Hewlett Packard Enterprise Company）当前财季收入做的预测未达到分析师预期。该集团高管还说，集团遇到了“市场逆风”，尤其是在网络业务方面。慧与科技股价在今晚盘前下跌6.11％，截稿时报14.30美元。

星期五下文我们来看看电脑制造商戴尔科技集团（Dell Technologies Inc）的最新季度业绩。今晚盘前该股飙高23.61％，截稿时报117.01美元。

盘前活跃股按序：纽约社区银行、Plug Power、超微（Advanced Micro Devices）、Palantir Technologies和特斯拉（Tesla）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

在人工智能的发展势头强劲的情况下，戴尔高管门预计集团本财年业绩将恢复增长。（路透社）

戴尔科技公司（Dell Technologies Inc）



（纽约证券交易所代码：DELL）

电脑制造商戴尔科技集团隔夜盘后公布的季度业绩，超出市场分析师的预期。它的业绩也反映出市场对它的人工智能服务器的强劲需求。这一点就带动戴尔股价在隔夜盘后上涨超过19％。

根据戴尔截至今年1月底的第四季度业绩报告，虽然该集团的营业额从去年同比的250亿4000万美元，下降了11％至223亿2000万美元，但是它的净利却从去年同期的6亿1400万美元，大幅度增加89％至11亿6000万美元。调整后的每股盈利更是达到2.20美元。

分析公司LSEG之前搜集到的分析师平均预测是：营业额221亿6000万美元，每股盈利1.73美元。以这两个上下线业绩指标来看，戴尔的表现相当突出。

戴尔首席财务官麦吉尔（Yvonne McGill）在业绩报告还说，基于此，集团决定将年度股息提高20％至每股1.78美元，“证明了我们对业务前景充满信心”。

业绩报告显示，戴尔旗下的基础设施解决方案集团（Infrastructure Solutions Group）在这个季度取得93亿美元的营业额，同比下降6％，但环比增长10％。服务器和网络收入占大部分，其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”推动的。数据存储业务的收入则有45亿美元。

首席运营官克拉克（Jeff Clarke）在业绩文告中说：“我们强劲的人工智能优化服务器势头仍在持续，订单环比增长近40％，累计的订单几乎翻倍，本财年结束时，这部分业务的销售额将达到29亿美元。”

戴尔高管们也预计，本财年第一季度营业额应该能够争取在210亿美元至220亿美元之间。而且在人工智能的发展势头强劲的情况下，他们也预计集团在本财年的业绩将恢复增长。

目前在Tipranks的14名分析师当中，有12名给予戴尔股“买进”的评级，一名给予该股“持守”的评级，另一名则给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是90.77美元。