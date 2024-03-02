英首相指极端分子蓄意破坏英国民主

英国首相苏纳克说，英国的多元种族民主正受到伊斯兰主义者和极右极端分子的蓄意破坏。鉴于仇恨言论和犯罪行为的增加，他呼吁警方采取更强硬措施以应对抗议活动。

路透社报道，英国激进的左翼人物加洛韦（George Galloway）星期五（3月1日）在一场混乱的补选中胜出后，苏纳克当晚在唐宁街10号外发表讲话。

苏纳克说：“我担心，我们在建设世界上最成功的多种族多信仰民主国家方面所取得的伟大成就，正在受到蓄意的破坏。”

他说，“这些极端主义破坏和犯罪行为正在急剧增加 ”。

自去年10月7日哈马斯在以色列南部发动致命突袭后，加沙地带一直遭到以色列军的轰炸。此前，一些英国议员因表达支持以色列向哈马斯发动战争而受到威胁，议员们本周获得新安全条款的资助。

苏纳克说，人们有权利抗议并要求保护加沙地带平民的生命，但不能以此为由支持被禁止组织哈马斯。他要求警方“不仅仅管控这些抗议活动，而是要严厉执法”。

他说，“伊斯兰极端分子和极右翼分子借助彼此的力量，互相壮大声势”，他指两者“同属极端主义”。

苏纳克还说，持签证进入英国的人如果“选择散播仇恨”，将被撤销签证。

左翼煽动者加洛韦当选议员 苏纳克表震惊

支持以色列有权反击哈马斯突袭的苏纳克，对左翼煽动者加洛韦当选议员表示“极度震惊”，并谴责加洛韦轻忽哈马斯去年10月突袭以色列。

英国激进的左翼煽动者加洛韦在3月1日的一场补选中胜出。（路透社）

加洛韦接受第五频道访问时回应了苏纳克的讲话，称自己在2014年曾遭人袭击。

加洛韦说：“我和其他人一样反对极端主义和暴力，因为我的个人经历，我或许比其他人更加反对极端主义和暴力。”

长期被批评者指控加剧社区紧张局势的加洛韦，3月1日当选英国议员。他在罗奇代尔（Rochdale）一场争议性的补选中以以哈冲突为竞选主轴，表明反对以色列在加沙地带发动战争，受到反犹太主义指控。罗奇代尔30%的人口为回教徒。