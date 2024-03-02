美消费者信心指数终值大幅低过预期

美国消费者信心指数2月下旬下滑，因为消费者对经济现状和预期的看法均出现了恶化，这跟2月份早些时候乐观情绪回升的表现完全相反。

彭博社报道，调查结果显示，密歇根大学消费者信心指数2月份终值由初值79.6降至76.9。月内跌幅创2020年3月以来最大。该指数1月份报79。

2月初值涵盖截至2月14日的调查数据，为2021年7月以来的最高水平。临近月底，汽油价格明显上涨，但调查没有具体说明导致信心降幅这么大的原因。此次调查最后一批回复于2月26日收集。

星期五（3月1日）公布的数据显示，消费者预计未来一年物价将上涨3%，高于1月份2.9%的预期。他们预计，未来五到十年，物价将上涨2.9%，与前一个月的预期值持平。

尽管消费者信心指数此次出现下降，但在过去两年大体呈改善之势，因为通胀率已经回落，而经济未受太大损害。

密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu说：“进入新的一年，消费者几乎没有感觉到经济状况有什么变化，似乎确信通胀将继续保持在有利的轨道上，”

2月份，各政治团体信心状况变动情况各异。共和党人信心升至2021年年中以来最高，而民主党人信心恶化程度创2022年6月以来最大，但仍处于高位，尤其是跟另一派相比。

现状指标上个月降至79.4，预期指标降至75.2。耐用品购买条件有所缓解，消费者对个人财务状况的预期也是如此。