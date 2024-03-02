领救济品遇袭 加沙平民：以军向人群开火

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更新 / 2024年3月2日 10:01 PM
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发布 / 2024年3月2日 9:48 PM
领取救援物资时遇袭受伤的巴勒斯坦人被送入加沙北部的希法医院治疗。据院方透露，700多名伤者中，200人隔天仍住院留医。（路透社）
领取救援物资时遇袭受伤的巴勒斯坦人被送入加沙北部的希法医院治疗。据院方透露，700多名伤者中，200人隔天仍住院留医。（路透社）

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以色列军被指日前在加沙市向抢领救援物资的平民开火，酿成严重伤亡，引发国际普遍谴责。经历事件的巴勒斯坦人说，以军在众人争领食物时突然开枪，甚至出动坦克和无人机，现场顿时陷入一片慌乱。

在加沙北部希法（Al-Shifa）医院接受治疗的生还者告诉西方媒体，以军除了朝群众开枪，还出动坦克和武装无人机向平民开火。

其中一人艾哈迈德说，加沙北部粮食匮乏，为了确保孩子们有吃的，他冒着生命危险在周三晚上就到加沙市西部纳布尔西（Nabulsi）的物资领取地点，等候救援卡车的到来。

隔天早上，卡车终于来了，他和众人立刻跑向卡车。就在这时候，一辆坦克和一架无人机却朝人群开火。“我的背部受了伤，血流了一个小时，后来我的亲戚把我送去医院。”

被问及以军是否蓄意向民众开火，艾哈迈德确定地说：“是的，没错。他们出动坦克、士兵和军机……全都朝着我们开火。”

另一人朱哈告诉记者，他当时只想为双亲领取一包面粉。“我们都非常饥饿。我们没有食物，什么都没有。他们（的坦克）却向我们开火……他们要压扁我们。”

朱哈头部中弹，受访时脸上缠着绷带。他说：“我年幼的弟弟哭着喊饿，但我要去哪里找食物给他呢？”

加沙地带此前已多时未见救援卡车驶入，好不容易有救援物资运抵，却发生这样的大混乱。这凸显当地情况极其严峻，基本公共秩序已然崩溃。

联合国官员此前警告，加沙近58万人或约等于原来四分之一的人口即将陷入饥荒，情况危急。加沙北部已有至少六名儿童因营养不良和脱水而去世。

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