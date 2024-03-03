美国官员：以色列大致接纳停火六周提议

要求匿名的美国官员告诉记者，以色列差不多接受了停火协议的框架，“如果哈马斯同意释放特定类别的弱势人质……病人、伤员、年长者和妇女，从今天开始，加沙将实行为期六个星期的停火”。

法新社引述这名官员说：“现在，球在哈马斯阵营。”

早前，路透社引述埃及安全部门消息人士报道，以色列和哈马斯之间的加沙地带停火谈判定于星期天（3月3日）在埃及首都开罗重启。谈判内容可能包括哈马斯交出它仍扣押的130多名人质中的至少一部分，其中约30人据信已经死亡。协议还包括暂时休战。

来自区域大国的谈判代表一直在努力在3月10日或11日开始的穆斯林斋戒月前达成休战协议。

十几名儿童近日因营养不良死亡。3月2日的照片显示，加沙地带南部拉法的阿联酋医院附近一个巴勒斯坦人营地遭到以色列轰炸后，一名受伤的儿童在科威特医院接受治疗。（法新社）

加沙地带卫生部报告称，最近几天有十几名儿童因营养不良死亡，这表明暴力活动肆虐，人道主义状况严峻。

一名接近哈马斯的消息人士告诉法新社，哈马斯一个代表团定星期六（2日）从卡塔尔前往埃及。这名要求匿名的消息人士还说，哈马斯将对该计划做出“正式回应”，这个停火安排是上个月底哈马斯与以色列谈判代表在巴黎会谈的结果。

以色列并未正式表明接受停火提议。

该美国官员说，只要哈马斯愿意解决最后一个问题，以色列就会停火。

美国方面希望上述协议能为以色列与哈马斯之间更长期的和平解决方案创造空间。

美国总统拜登较早时承认，以军被指日前在加沙市向抢领救援物资的平民开火，使调解休战的努力变得复杂，交战方不可能如他本周预料那样在下星期达成停火，但他仍对此“充满希望”。

巴勒斯坦外长马利基星期六也说，希望能在斋戒月期间暂停战斗，并敦促国际社会做出更大努力，推动达成休战协议。

但据以色列媒体报道，以色列在收到完整的加沙人质名单，以及确定有多人质仍活着之前，不会派代表团到开罗参加谈判。