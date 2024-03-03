特朗普在美国三州党内初选胜出 料以压倒性优势获提名

美国前总统特朗普在密苏里州、密歇根州和爱达荷州的共和党初选赢得胜利，在共和党总统候选人的争夺战中再取得进展。

法新社报道，3月5日便是“超级星期二”，届时15个州和美国领地萨摩亚（Samoa）将举行初选（primary vote），选民将为各党派选出他们喜欢的候选人。

3月2日，在北卡罗来纳州罗利（Raleigh）联合车站举行的竞选活动中，手抱婴孩的南卡罗来纳州前州长黑利向支持者致意。（法新社）

7月的党代会上，特朗普在争夺共和党提名的竞争中，取得巨大势头；他预计能在“超级星期二”以压倒性优势锁定提名。特朗普在党内仅剩的挑战者、美国驻联合国前大使黑利（Nikki Haley）仍在寻求大选年的首场胜利。

美国50个州、哥伦比亚特区和美国领地均举行初选或党团会议（caucus），有些州采用党内初选，有的州既有党团会议，也有党内初选；不同的政党采用不同形式。密苏里州（Missouri）、密歇根州（Michigan）和爱达荷州（Idaho）的投票是具有不同规则的混合内部选举，尽管特朗普拥有强大的影响力，但在某些情况下仍反映出分歧和紧张局面。

据《纽约时报》报道，在密苏里州，特朗普击败了他的主要对手、南卡罗来纳州前州长黑利，赢得该州所有县的党团会议支持。

任何表示“效忠密苏里州共和党”的人都可以在县初选会议上投票。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，在密歇根州，大约2000名政党活动人士在党团会议上投票，特朗普赢得他们所支持的全部39名代表的票。投票前，密歇根州共和党面对超支和管理不善的指控。

本周早些时候，特朗普在初选中赢得密歇根州16名代表的票。

据美国全国广播公司（NBC）和美国广播公司（ABC）预计，这名前总统还轻松在西部爱达荷州的共和党党团会议取胜。

特朗普很可能在11月的选举中同总统拜登竞逐，这是两人自2020年以来第二次对决。

黑利在“超级星期二”前夕奔走于全国各地，试图对特朗普提名的必然性提出越来越有力的论据。