遭胡塞武装袭击的英国货轮在也门海岸附近沉没

受暴风雨影响，此前遭也门胡塞武装导弹击中的英国货轮“鲁比马尔”号在也门海岸附近沉没。货船可能造成的环境灾难引发担忧。

路透社报道，国际公认的也门政府星期六（3月2日）发布声明说，“由于天气因素和海上强风”，上个月遭到袭击的英国货轮“鲁比马尔”号（Rubymar）于当地时间星期五（1日）夜间沉没。

也门政府警告，这艘货轮载有数万吨化肥，货轮沉没很可能给附近海域带来严重环境灾难。美国军方中央司令部2月24日发表声明说，这艘船在遭到攻击时载着4万1000多吨化肥。此次袭击对货轮造成严重损坏，货轮燃油泄漏在海面上形成约30公里（18英里）长的浮油带。

如果沉船一事得到证实，这将是胡塞武装自11月开始瞄准商业航运以来，损失的第一艘船只。

也门朱姆胡里亚电视台（Al-Joumhouriya TV）2月26日播出的画面显示，英国货轮“鲁比马尔”号开始下沉。（法新社）

2月18日，胡塞武装用导弹袭击了在亚丁湾行驶的“鲁比马尔”号。这是一艘悬挂伯利兹国旗、由一家黎巴嫩公司运营、运输燃料化肥的货船。这艘由阿拉伯联合酋长国出发的货轮原要开往保加利亚的瓦尔纳港（Varna）。船被两枚导弹击中后，船员弃船并撤离至安全地带。

货轮运营商蓝色舰队（Blue Fleet）的首席执行官罗伊·库里 (Roy Khoury) 说，他并不知道货轮沉没的消息。他告诉法新社：“我们没有人员在船上验证这是否属实。”

新华社报道，去年10月新一轮以哈冲突爆发后，胡塞武装频频在红海水域袭击关联以色列的船只，声称是为了声援加沙地带的巴勒斯坦人。今年1月12日以来，美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。