哈马斯抵达开罗进行停火谈判 协议“摆在桌面上”

埃及Al Qahera新闻电视台报道，哈马斯、卡塔尔和美国的代表团星期天（3月3日）已抵达埃及，恢复新一轮以哈冲突停火谈判。各方都正努力在3月10日或11日开始的穆斯林斋月之前达成停火协议。

路透社报道称，一名高级官员说，哈马斯代表团由哈马斯驻加沙副首长哈利勒·哈亚率领。华盛顿表示，停火协议已经“摆在桌面上”，并得到以色列的批准，只等待哈马斯签署。但一位巴勒斯坦官员说，各方尚未接近敲定协议。

一名消息人士说，除非哈马斯首先提供一份仍然活着的人质的完整名单，否则以色列可能会退出，但一名巴勒斯坦消息人士称，哈马斯迄今拒绝了这一要求，认为为时过早。

法新社报道称，一名哈马斯高级官员说：“如果以色列同意哈马斯的要求，包括让流离失所的巴勒斯坦人返回加沙北部以及增加人道主义援助，这将为在未来24小时到48小时内达成（停火）协议铺平道路。”

另一名哈马斯高级官员告诉法新社，在一名美国官员说以色列差不多接受停火协议的框架后，哈马斯代表团将与调解人讨论为期六周的停火提议。

预计以色列代表团也将抵达开罗参加会谈。

加沙卫生部星期天报告称，过去24小时内有90人因战争死亡，以哈冲突造成的总遇难人数上升至3万410人。