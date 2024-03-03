巴基斯坦前总理夏巴兹·谢里夫二度当选总理

巴基斯坦新一届国民议会星期天（3月3日）投票选举出前总理夏巴兹·谢里夫担任新一届政府总理。

路透社报道，夏巴兹·谢里夫在选举中获得201票，高于众议院所需的169票，击败了被监禁的前总理伊姆兰汗支持的候选人阿尤布，后者获得92票。

这个结果遭到了伊姆兰汗支持的逊尼派伊特哈德委员会的强烈抗议。议员们呼吁释放伊姆兰汗，并高喊口号，指控谢里夫通过操纵选举上台。

巴基斯坦议会于去年8月解散，随后由看守政府接管。在2月8日举行的选举中，没有一个政党赢得多数席位。

3月3日，巴基斯坦新一届国民议会举行会议，投票选举出新总理。（法新社）

72岁的夏巴兹·谢里夫是穆斯林联盟（谢里夫派）党魁，也是曾经三度出任巴国总理谢里夫的弟弟。他在2022年4月当选总理，去年8月卸任。

伊姆兰汗支持的候选人获得最多席位，但谢里夫派系和巴基斯坦人民党同意组建联合政府，这使得夏巴兹·谢里夫在他的兄弟退位后当选为总理。

在上一任期内，夏巴兹·谢里夫政府就一项重要的国际货币基金组织协议进行谈判，但这一进程陷入了挑战，而协议要求的措施导致物价上涨，给贫困和中产阶级家庭增加了压力。协议将于4月到期。

新政府必须立即与国际货币基金组织就下一项协议进行谈判，以提振该国经济，同时应对日益加深的贫困和日益增长的不满情绪。

政府还必须应对伊姆兰汗支持者持续的挑战。