歌唱大赛选曲歌词疑涉哈马斯袭击 以色列同意修改

以色列公共广播公司星期天（3月3日）称，在比赛组织者对似乎提及哈马斯10月7日袭击的诗句提出异议后，以色列同意修改其可能提交给欧洲歌唱大赛的歌词。

路透社报道，今年的欧洲歌唱大赛将于5月7日至11日在瑞典马尔默市举行。该赛事称自己为非政治活动，可以取消被认为违反该规则的参赛者的资格。以色列公共广播的任务是选择以色列的参赛歌曲。

以色列提交的主要作品是《十月雨》（October Rain），这是一首由女歌手戈兰演唱的民谣。

根据泄露给媒体、后来得到证实的歌词，其中包括诸如“没有空气可以呼吸”和“他们都是好孩子，每个人”等台词。这显然是在暗指那些哈马斯武装分子在户外音乐节和其他地方进行疯狂杀戮和绑架时躲在避难所里的人们。

欧洲广播联盟此前在一份声明中称：“我们正在审查歌词。如果一首歌曲因任何原因被认为不可接受，那么广播公司将有机会根据比赛规则提交新歌曲或新歌词。”

以色列公共广播表示，已在保护艺术自由的同时，要求《十月雨》和第二名入围作品《永远跳舞》的词作者修改歌词，之后将正式选择歌曲发送给欧洲歌唱大赛委员会。

以色列公共广播说：“总统赫尔佐格强调，特别是在这个时候，当那些仇恨我们的人试图在各个阶段排挤和抵制以色列国时，以色列必须自豪地发出声音，昂首挺胸，并在每个世界论坛上举起旗帜。”