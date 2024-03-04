以战时内阁部长甘茨4日到华府会见美国高层

以色列战时内阁部长甘茨星期一（3月4日）将到华盛顿会见美国政府高层。

路透社报道，甘茨办公室星期天（3日）发表声明说，甘茨将与美国副总统哈里斯、国务卿布林肯、白宫国家安全顾问沙利文，以及美国国会两党议员会面。

法新社引述一匿名白宫官员说，甘茨将与美国高级官员讨论在加沙地带临时停火和增加人道主义援助的努力。甘茨是以色列国家团结党党魁，此前担任以色列国防部长。根据近期调查，以色列民众认为甘茨是以色列下一任总理的最合适人选。

哈里斯星期天呼吁立即在加沙实现停火，并强烈敦促以色列增加援助物资输送，以缓解巴勒斯坦飞地的“不人道”状况和“人道灾难”。

3月3日，美国副总统哈里斯（右四）参加在塞尔玛埃德蒙·佩特斯大桥的“血腥星期日”游行。（路透社）

哈里斯在亚拉巴马州塞尔玛“血腥星期日”周年活动说：“加沙平民正在挨饿。那里的状况是不人道的，我们的共同人性要求我们必须有所行动。”她说： “以色列政府必须采取更多措施以大幅增加人道援助。没有任何借口。”

哈里斯星期天对以色列的喊话，是美国政府高层迄今为止最尖锐的。

埃及官方媒体星期天报道，美国、卡塔尔和哈马斯代表团抵达开罗，这是为实现为期六周的加沙地带休战、加强援助物资运送，以及以巴勒斯坦囚犯交换以色列人质而做出的最新努力。但以色列一家报纸称，哈马斯拒绝向以色列提供生还人质的完整名单后，以色列抵制星期天在开罗举行的停火谈判。

1965年3月7日，约600名非洲裔美国人为争取平等的投票权利发起示威游行活动，计划从塞尔玛前往蒙哥马利。但他们在途经埃德蒙·佩特斯大桥时被州警拦下。双方僵持不下，最终州警动用武力驱散示威人群，造成多人受伤。这起事件被称为“血腥星期日”事件。