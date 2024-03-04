2020年支持拜登的多数选民现在认为他已太老

《纽约时报》和锡耶纳学院的一项民意调查结果显示，现在有更多在2020年支持拜登的选民对他的高龄感到担忧，加剧了拜登寻求连任面对的威胁。

拜登现年81岁。根据调查结果，四年前支持拜登的选民对他的看法发生了根本转变。高达61%的选民现在认为拜登“已经太老”，无法有效执行总统工作。

在2020年投票给拜登的选民中，19%参与调查者现在对拜登的高龄更加担忧，而13%表明会在11月选举再次投票给拜登的人说，拜登的年龄是个大问题，并认为他已无法胜任总统工作。

人们对拜登年龄的疑虑跨越不同世代、性别、种族和教育背景，突显出拜登仍然无法消除民主党内对他的年龄的担忧，而共和党人也以拜登的年龄来攻击他，形容他是老年痴呆。

调查：73%选民认为拜登已太老

调查显示，73%的所有登记选民认为拜登已太老，无法有效执行总统工作；45%认为他已无法胜任总统职务。

这种不安情绪长期以来一直在民调和与民主党官员私下的谈话中浮现，随着拜登正式获得民主党提名的日子逼近，这种不安情绪似乎正在加剧。

这项民调是在2月初一份特别检察官报告公布后进行。特别检察官罗伯特·胡尔（Robert Hur）2月8日就拜登“机密文件门”发布的调查报告中，形容拜登是“一个善良、健忘的老人”，“机能随着年龄增长而衰退”。

此前的民调显示，对拜登的年龄持保留意见的选民逐渐增加。在去年10月民调，在六个主要战场州中，2020年投票给拜登的选民中，55%认为他已太老，无法成为一位有效的总统，这一比例大幅高于2020年摇摆州的调查，当时只有16%的民主党人对拜登的年龄感到担忧。

美国选民并没有对77岁的特朗普表达同样的焦虑，他只比拜登小四岁。

根据《纽约时报》和锡耶纳学院的调查，在所有登记选民中，强烈同意拜登年纪太大，无法有效执行总统职务的选民占47%，大体上同意者占26%；强烈同意特朗普年纪太大，无法有效执行总统职务的选民占21%，大体上同意者占21%。

拜登和特朗普很可能在11月5日总统选举中再次对决，成为美国历史上两位最年长的总统候选人。