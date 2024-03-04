南澳种植园砍伐致数十只无尾熊死亡

澳大利亚伐木公司前员工和动物保护组织揭露，南澳大利亚蓝桉树种植园内，数十只无尾熊在砍伐过程中死亡。

澳大利亚《卫报》星期一（3月4日）报道，管理种植园的澳洲农业综合企业集团（Australian Agribusiness Group）前雇员说，他们曾试图拯救至少40只受伤的无尾熊，并亲眼目睹约20只无尾熊在袋鼠岛（Kangaroo Island）种植园的砍伐过程中遭杀害。

据这些前员工描述，无尾熊的伤势包括颅骨、下颚、手臂和臀部骨折。《卫报》看到了在现场拍摄的无尾熊重伤和死亡照片。澳洲农业综合企业集团则说，公司遵守环境土地管理规范，并将对任何问题展开调查。

据报，受伤的无尾熊被送往袋鼠岛上保护野生动物的机构“野生动物网络”（Kangaroo Island Wildlife Network），机构负责人维尔兹（Katie Welz）说，由于伤势严重，工作人员不得不给21只无尾熊进行安乐死。

维尔兹说：“每周都有无尾熊因伐木活动而受伤、成为孤儿、流离失所或惨遭杀害，我们对政府在这个问题上缺乏指导感到沮丧和震惊。”

不愿透露姓名的澳洲农业综合企业集团前雇员称，一些树已经由观察人员用胶带做了标记，表明树上有无尾熊。按照规定，伐木工人应该在有无尾熊的树周围留下八棵树，然而有些工人似乎无视这个规定，许多无尾熊被发现死在做了胶带记号的树上。

无尾熊在袋鼠岛的存在是个具争议的问题。无尾熊在新南威尔士州、昆士兰州和首都直辖区均被列为濒临灭绝动物，在袋鼠岛所在的南澳大利亚州却没有。袋鼠岛的一些居民认为，无尾熊是一种有害动物。

一个世纪前，由于担心无尾熊会在澳大利亚东南部灭绝，袋鼠岛引进了18只无尾熊。2019年夏季丛林火灾发生前，当地无尾熊已经繁衍到5万多只，火灾后则锐减至1万5000只左右，其中约有3000只生活在蓝桉种植园内。