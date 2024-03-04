周一美市盘前走低 重点谈纽约社区银行的最新消息

星期一（3月4日）重点：

在美国联邦储备局主席鲍威尔的国会证词，以及美国月度就业报告发布之前，美国华尔街股市主要股指期货星期一（3月4日）普遍走低。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退5.30点或0.10％，报5131.80点；纳斯达克100指数期货也下跌11.10点或0.06％，报18291.80点；道琼斯指数期货则跌了75.90点，报39011.50点。

美国股市上星期五（3月1日）上涨。标准与普尔500指数和纳斯达克指数双双收于历史新高。科技股因投资者对人工智能相关的股票持续追捧而上涨，美国国债收益率下降也给股市进一步的支撑。

标准与普尔500指数上星期五上升40.81点，闭市报5137.08点。重量级的道琼斯指数也起90.99点，闭市报39087.38点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是起了1.44％或259.06点，以18302.91点收市。

盘前交易重点：

美国股市焦点几乎全在人工智能相关的股票。最受瞩目的晶片巨头英伟达（Nvidia）股价在上星期五上涨4％，收盘时市值首次突破2万亿美元。英伟达在短短的180个交易日内，市值从1万亿美元涨至2万亿美元。今晚盘前该股股价继续走高1.25％，截稿时报833.04美元。

个人电脑制造商戴尔科技公司（Dell Technologies）因为对年度营业额和盈利做出比华尔街分析师还高的预测，带动戴尔股价在上星期五飙升31.62％，创下该股有史以来最大单日百分比涨幅。今晚盘前戴尔股价继续走高，截稿时报125.74美元，起0.92％。

Arkhouse Management和Brigade Capital把他们出给梅西百货（Macy’s）的收购价提高了将近10亿美元。这个消息传开后，梅西百货股价在今晚盘前上涨15.10％，截稿时报20.73美元。这两家私募股权公司现在的收购价为每股24美元。Arkhouse Management和Brigade Capital曾在1月底，提出以每股21美元收购梅西百货，但是被拒绝。

星期一下文我们来看看纽约社区银行（New York Community Bancorp）的最新消息。今晚盘前该股起1.13％，截稿时报3.59美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Coinbase Global、Plug Power、Palantir Technologies和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

纽约社区银行高管们将银行出现的“重大缺陷”归咎于监督、风险评估和监测活动的不足。（路透社）

纽约社区银行（New York Community Bancorp）



（纽约证券交易所代码：NYCB）

在纽约社区银行于上个星期宣布他们贷款审查过程中发现了“重大缺陷”后，惠誉评级（Fitch Ratings）和穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service）即刻把这家商业房地产贷款银行的股票下调至“垃圾”级别。

纽约社区银行高管们将这些“重大缺陷”归咎于监督、风险评估和监测活动的不足。这也导致该银行股价在上个星期五猛挫了将近26％。

根据上星期五的一份声明，惠誉将该行的长期发行人违约评级从BBB-下调至BB+，比投资级别低了一级。穆迪则将该银行评级从Ba2下调至B3。这些等级都属于“垃圾”级别。

惠誉说，纽约社区银行发现的弱点，“促使人们重新考虑该行对拨备充足性的控制，特别是在它较集中投资的商业房地产方面。”

纽约社区银行是在上星期四（2月29日）宣布需要加强贷款审查，让投资者担心该行会面对商用产业业主（包括纽约公寓业主），陷入财务困境的风险。尽管纽约社区银行说，他们预计这次的失误不会导致银行信贷损失准备金发生变化，但是该行股价仍在上星期五交易时间里节节败退。

穆迪在一份声明中说：“由于办公楼贷款存在信用风险，纽约社区银行在未来两年可能不得不进一步增加它的信用损失拨备。”穆迪还指出，“多户贷款也存在巨大的重新定价风险”。

不过，在本星期接任的首席执行官迪内洛（Alessandro DiNello）则说：“本行拥有强大的流动性和坚实的存款基础。我相信我们将执行我们的扭亏为盈计划，以增加股东价值。”