荷兰心脏移植病患活近40年 创世界纪录

一名荷兰男子接受心脏移植至今已正常生活近40年，成为术后存活时间最长的心脏移植患者。

路透社星期一（3月4日）报道，荷兰男子詹森（Bert Janssen）在1984年确诊患有心肌病（cardiomyopathy，又称心肌病变），这种疾病导致心脏难以将血液泵送到全身各处。当时荷兰还没有心脏移植手术先例，在心脏病专家介绍下，仅17岁的詹森同年6月到英国医院接受了心脏移植手术。

为詹森动手术的是移植手术先驱雅库布（Magdi Yacoub）。詹森说，接受手术那天比他的生日更加意义重大。

手术过去将近40年，詹森已经57岁，已婚并育有两个儿子，还是一名热衷于滑翔机的飞行员。他说：“我从来没有真正展望过这么久的未来。”

虽然詹森身体健康，但心脏药物会产生副作用，因此他近年不得不放慢生活节奏。

詹森现在问诊的心脏病专家厄林斯（Casper Eurlings）说，心脏病患者接受移植手术后的平均寿命通常为16年。健力士世界纪录正式认定，詹森以术后存活39年零100天打破了原有纪录。

之前的纪录由加拿大人索基卡（Harold Sokyrka）于2021年创造，截至当时，他在术后活了34年零359天。

厄林斯称，移植患者须要保持健康的生活方式并积极锻炼身体，这也是詹森所做的。