德工会号召汉莎航空地勤人员本周再罢工

德国第二大工会呼吁汉莎航空地勤人员本周举行为期两天的新一轮罢工。

法新社报道，德国服务行业工会（Verdi）星期一（3月4日）呼吁汉莎航空地勤人员再次罢工，并称本轮罢工将影响星期四至星期六（7日至9日）的航空客运服务。工会指责汉莎航空集团的管理层不愿提出更好的薪酬方案。

汉莎航空地勤人员近一个月内已多次罢工，最近的一次在不到一周之前，汉莎的技术支持和航空培训部门地勤人员参与了罢工，但没有影响到旅客出行。

服务行业工会首席谈判代表雷辛斯基（Marvin Reschinsky）说，旅客的旅行计划再次遭扰乱令人遗憾。“（但）汉莎航空无视工会谈判请求，这说明只有工会进一步施压，它才会采取行动。”

工会正在争取为工人加薪12.5%，即每月涨薪至少500欧元（约729新元）。工会说，汉莎航空已经提出长期加薪方案，但不足以满足工会的要求。双方将于3月13日至14日举行新一轮谈判。

汉莎航空地勤人员上个月也曾罢工一天，约10万名旅客受到影响，并导致汉莎80%至90%的商业航班停飞。

近来，德国交通、公共部门、超市等各行各业都接连罢工。受过去几年通货膨胀和冠病大流行影响，工人要求涨薪，以应对购买力的下降。

与此同时，1月曾罢工多日的德国火车司机工会GDL，也将于星期一晚些时候召开记者会，介绍工会与德国联邦铁路公司谈判的最新进展，并称很可能再次罢工。