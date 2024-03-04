以色列北部边境遭导弹袭击 一外籍工人死亡

以色列北部边境地区遭导弹袭击，导致一名外籍工人死亡。以色列国防军称，已对黎巴嫩境内的导弹发射地进行反击。

以色列急救服务机构红大卫盾会（Magen David Adom，简称MDA）告诉法新社，一枚反坦克导弹星期一（3月4日）击中位于北部马加利奥特（Margoliot）的种植园。在种植园工作的外籍工人，一人丧生，另外至少七人受伤。死伤者都是30多岁的男子，但是MDA没有详细说明他们国籍。

路透社则引述消息称，有两名印度工人在事件中受重伤，还有一名外籍工人死亡。但报道同样没有透露死者国籍。

自去年10月7日以哈冲突爆发以来，以色列和黎巴嫩真主党一直在以黎边境地区交火，跨境袭击几乎每天发生，不过造成的死伤规模相对有限。

根据法新社的统计，战斗已导致以黎边境两侧数万人流离失所，在黎巴嫩有至少296人死亡，其中大部分是真主党成员，但也有46名平民。以色列则有10名士兵和七名平民丧生。

美国政府以色列裔特使霍赫施泰因（Amos Hochstein）星期一到贝鲁特访问。他表明：“战事升级不符合任何人的利益，而且根本不可能有所谓的有限战争……战争是无法受控不外溢的。”

霍赫施泰因正努力结束真主党和以色列长达四个月的交火。这是2006年以来，黎巴嫩南部边境发生的最严重冲突，外界越来越担心以黎双方可能发生更大规模对抗。

真主党曾公开表态，如果以色列停止对加沙地带的进攻，它就会停止攻击以色列，除非以色列在那之后继续炮击黎巴嫩。

霍赫施泰因则指出，以黎之间达成临时停火是不够的，外交解决方案才是结束以色列和真主党之间敌对行动的唯一途径，而且就算加沙实现临时停火，也不一定会自动终结以黎冲突。