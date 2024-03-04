美联邦最高法裁定 特朗普有资格参加科罗拉多州初选

美国最高法院裁定，前总统特朗普可以参加科罗拉多州的共和党总统候选人初选。

路透社报道，美国最高法院星期一（3月4日）推翻了科罗拉多州最高法院去年12月19日的裁决。科罗拉多州最高法院当时认定，根据美国宪法第14修正案，涉及2021年1月6日“国会山骚乱”的特朗普不具备再次担任公职的资格。

这一裁决被推翻，意味着特朗普能够参加星期二（5日）的科罗拉多州初选。裁决出炉后，特朗普在自己创立的社交媒体平台Truth Social上发文感叹：“这是美国的一次巨大胜利！”

美国十几个州将同时在“超级星期二”举行初选投票。对官司缠身的特朗普来说，他的参选资格问题能在所有50个州顺利过关十分重要。

特朗普在共和党的总统候选人角逐中强势领先，他在党内的唯一对手是南卡罗来纳州前州长黑利，而黑利目前只赢得了华盛顿特区的初选。

特朗普身背多项刑事和民事诉讼，此前缅因州和伊利诺伊州也根据第14修正案，认定他不具备资格参加这两州的初选。不过，这些裁决后来被搁置，等待联邦最高法院对科罗拉多州的裁决作出最终决定。

第14修正案第三条规定，任何美国官员在宣誓拥护美国宪法后，参与叛乱或反叛，或帮助或支持宪法的敌人，则不得担任官职。

特朗普今年1月初就科罗拉多州最高法院的裁决向联邦最高法院提出上诉，联邦最高法院于2月8日听取了辩论。

辩论期间，特朗普的律师称，特朗普不受第14修正案第三条款的约束，因为美国总统并不是“美国官员”，如果没有国会立法，法院无法执行这一条款；国会骚乱事件虽然可耻且暴力，但并不是叛乱。