胡塞武装：进入也门水域须申请许可证

获伊朗支持的也门胡塞武装宣布，船只在进入也门水域之前必须向胡塞武装控制的海事管理局申请许可证。

路透社引述胡塞武装运营的主要电视新闻台Al Masirah TV报道，胡塞武装电信部长努迈尔星期一（3月4日）说：“（我们）现在可以接受许可申请，并将向也门海军通报获得许可证的船只。我们这么做是为了确保船只的安全。”

同日，胡塞武装发言人萨雷亚说，胡塞武装当天向在阿拉伯海行驶的一艘“以色列船只”发射了多枚导弹，并使用无人机和导弹攻击了数艘在红海航行的美国军舰。

萨雷亚说，胡塞武装首先使用导弹“准确打击”一艘名为“地中海天空”号货轮，随后又发射多枚导弹和多架无人机，袭击了在红海行驶的美国军舰。

萨雷亚说，胡塞武装“有能力同时向红海和阿拉伯海的民船和军舰发动袭击”，将加大袭击力度，直到以色列停止在加沙地带的军事行动。

公开航运资料显示，“地中海天空”号是一艘悬挂利比里亚国旗的集装箱货轮，由集装箱航运巨头地中海航运公司运营。

周一早些时候，英国海上贸易行动办公室报告了一起亚丁湾货轮遇袭事件，但没有透露遇袭船只名称。报告说一艘集装箱货轮周一下午遭两枚导弹袭击，造成船体损伤，目前没有人员伤亡报告。

美国方面尚未对胡塞武装声称的军舰遇袭事件作出回应。

自去年11月中旬以来，胡塞武装多次使用无人机和导弹袭击红海水域相关目标，称他们的行动是为声援巴勒斯坦人，反对以色列对加沙地带的进攻。为维护红海航运安全，今年1月12日以来，美国和英国多次对也门境内的胡塞武装目标发动空袭。