美支持调查加沙粮食分发站事件 探讨海上援助走廊

美国支持联合国对加沙地带粮食分发站百多人死亡事件展开调查，并对设立加沙海上援助走廊有信心。

路透社报道，美国国务院发言人米勒星期一（3月4日）说：“联合国已发表声明，正准备派联合国人员到加沙医院去，了解伤者的伤口是怎么造成的，是不是有少数人或大量的人遭到枪伤，死者是不是被卡车碾过还是死于踩踏。”

他说：“所以，至少联合国正在进行自己的评估，我们支持联合国的调查。”

米勒也说，美国正在努力通过更多渠道向加沙地带提供援助物资。他说，设立一条加沙海上援助走廊深具潜力，美国军方向加沙地带空投食品物资也将持续进行。

米勒说，加沙地带的平民迫切需要食物、饮用水和药物，他说：“我们的目标很明确，那就是制定一套涵盖海陆空的全面援助战略，以最大化地向加沙地带提供人道援助，并确保加沙地带每一个需要援助的人都获得援助物资。”

2月29日发生的加沙粮食分发站事件造成100多人死亡、700多人受伤。哈马斯控制的加沙卫生部说，以色列军队开枪射杀了100多名等待领取粮食的巴勒斯坦人。一些受伤的幸存者说，以色列军人在他们急着为家人领取粮食时向他们开枪。以色列将这起事件归咎于包围援助物资卡车的人群，称受害者都是被踩踏或卡车碾过。