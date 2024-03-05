欧盟拟将欧洲军火工业转向“战争经济模式”

欧盟委员会星期二（3月5日）将建议提振欧盟军火工业方案，目标是把欧盟军火工业转向“战争经济模式”，以应对俄罗斯入侵乌克兰引发的危机。

路透社报道，欧盟官员披露，欧盟工业专员布雷顿（Thierry Breton）将公布一系列建议，鼓励欧盟国家共同向欧洲武器生产公司购买更多武器，并帮助它们提高产能。

布雷顿说：“我们需要范式转移，进入战争经济模式，这也表示欧洲国防工业必须在我们的支持下承担更多风险。”

此前为法国科技公司总裁的布雷顿说过，特朗普可能再次成为美国总统，意味着欧洲必须采取更多措施来保护自己。特朗普曾对美国向北约做出的承诺提出质疑。

布雷顿说：“在当前的地缘政治背景下，欧洲必须对自身安全承担起更大的责任，而不是取决于我们的盟友每四年举行一次的选举结果。”

俄乌战争促使许多欧洲国家增加国防开支，但欧盟官员认为，个别国家的努力效率较低，希望欧盟在国防工业政策中发挥更大作用。

分析人士说，俄乌战争清楚表明，欧洲军火工业并没有做好应对一些重大挑战的准备，例如对大量火炮弹药的需求突然激增。

布雷顿的建议包括制定一套欧洲版的对外军售计划。根据美国的对外军售计划，其他国家政府通过美国政府向美国武器生产公司购买武器。

布雷顿的另一项建议是允许欧盟施压欧洲武器生产公司，在危机时期以欧洲订单为优先。