世行：消除歧视女性就业创业法 全球GDP可增长逾20%

世界银行说，消除阻碍女性就业或创业的歧视性法律和做法，可以将全球国内生产总值（GDP）提高超过20%，并在未来十年让全球经济增长率翻一番。

路透社报道，世行星期一（3月4日）发布的第十份年度《女性、商业和法律》报告显示，女性享有的法律保护平均仅为男性的64%，而不是之前估计的77%，而且没有任何国家，即使是最富裕国家，为女性提供真正的平等机会。

除了工资、婚姻、为人父母、工作场所、流动性、资产、创业和养老金这些指标外，数据显示安全和育儿这两项新指标暴露了重大的问题。

报告首次评估190个国家如何通过现有法律来保护女性，结果发现政策与实践之间存在“令人震惊”的差距。

世行首席经济师吉尔（Indermit Gill）说：“女性有能力为萎靡不振的全球经济提供动力。”他指防止歧视女性的改革过于缓慢。

报告称，女性在进入全球劳动市场时面临的障碍，包括创业障碍、持续的薪酬差距，以及禁止夜间工作或从事被视为“危险”的工作。

报告也发现，在190个国家中，女性在家庭暴力、性骚扰、童婚和针对女性的谋杀（femicide）方面所获得的，只有所需法律保护的约33%。

吉尔说，151个国家禁止工作场所性骚扰，但只有40个国家制定了禁止公共场所性骚扰的法律。他说：“当女性只是去上班就面对危险时，我们怎么能指望她们在事业上取得成功呢？”

女性平均每天花在无偿照顾的时间比男性多出2.4小时，其中大部分时间是为了照顾儿童，而只有78个国家制定了育儿管理服务的质量标准。

报告还发现，从理论上讲，女性拥有的权利约占男性的三分之二，但各国缺乏全面落实和执行所需的制度。例如98个经济体制定了同工同酬法，但只有35个经济体制定了薪酬透明措施或执行机制来解决薪酬差距，这表明男性每赚1美元（约1.34新元），女性只赚77美分。

世行第十份年度《女性、商业和法律》报告向政府提出的具体建议，包括改进与安全、育儿和商业机会相关的法律；实施改革以取消对妇女就业的限制；增加产假和爸爸陪产措施； 并为上市公司董事局女性成员设定具有法律约束力的配额。