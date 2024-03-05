比特币涨破6万8000美元 接近历史高位

资金涌入推动比特币价格涨破6万8000美元（约9万1400新元），星期一（3月4日）盘中最高触及6万8580美元，接近其在2021年11月创下的6万8999美元的历史最高水平。

根据路透社报道，比特币今年以来已上涨近50％，而大部分涨幅集中在最近几周。此前，在美国上市的比特币交易所挂牌基金（ETF）迎来了大量资金流入，推动了比特币价格的快速攀升。

市场分析公司LSEG的数据显示，在截至3月1日的一周内，流入美国十大现货比特币基金的净资金达到21亿7000万美元。其中，一半以上流入了贝莱德（BlackRock）旗下的iShares Bitcoin Trust。

与此同时，以太坊等其他加密货币也搭上了这趟顺风车，以太坊今年迄今涨幅近50％。

坊间此前猜测以太坊可能很快也会推出ETF，吸引更多资金流入。但周一的一份监管文件显示，美国证券交易委员会（SEC）进一步推迟了对贝莱德提出的以太坊ETF申请的决定。

去年11月，贝莱德提交了iShares Ethereum Trust的申请，如果获批，该基金将在纳斯达克上市。

泰达币（Tether USDT）总资产价值在星期一也首次突破1000亿美元。

泰达币是一种稳定币，价格固定在一美元。它被广泛用作加密货币的资金流动工具，而不会受到比特币等其他加密货币价格波动的影响。