周二美市盘前走低 重点谈科技巨头苹果iPhone失宠

星期二（3月5日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（3月5日）走低。市场投资者都在等待美联储主席鲍威尔星期三（6日）在众议院金融服务委员会前，向国会提交与报告半年度货币政策。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低13.60点或0.26％，报5117.40点；纳斯达克100指数期货下跌114.40点或0.63％，报18112.10点；道琼斯指数期货则退低40.00点，报38949.80点。

由于投资者在经济数据发布和美联储主席鲍威尔在国会作证之前显得保守，美国股市在星期一（4日）小幅收低。

标准与普尔500指数星期一下跌6.13点，闭市报5130.95点。重量级的道琼斯指数则跌97.55点，闭市报38989.83点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.42％或76.43点，以18226.48点收市。

美国股市星期一的交易继续保持活跃，交易所的总成交量是126亿9000万股，比过去20天的118亿7000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

中资电动车商蔚来汽车（NIO）在星期二发布季度业绩时也预计，当前季度营业额会是在人民币104亿9900万元（约14亿7900万美元）至人民币110亿8700万元之间，比市场分析师预期的22亿8000万美元低。蔚来汽车股价在星期二盘前微起0.04美元或0.75％，截稿时报5.37美元。

持有大量比特币的MicroStrategy星期一盘后披露，该集团计划发行6亿美元的可转换债券，并利用这笔资金购买更多比特币。MicroStrategy股价在过去六个交易日里已连续上涨超过90％。该股星期二盘前退低7.82％，截稿时报1229.75美元。

电动车巨头特斯拉（Tesla）股价继星期一下挫7.2％之后，在星期二盘前再跌2.35％，截稿时报183.72美元。中国生产数据疲软，让投资者担心特斯拉在中国的销售情况。

星期二下文我们来谈谈科技巨头苹果公司（Apple Inc）的iPhone失宠。星期二盘前该股退低1.52％，截稿时报172.43美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、英伟达（Nvidia）、超微（Advanced Micro Devices）、Coinbase Global和SoFi Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

在今年前六个星期里，科技巨头苹果公司的iPhone在中国的销量总共下降了24％。（路透社）

苹果公司（Apple Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

根据彭博社报道，Counterpoint Research的数据显示，在今年首六个星期里，科技巨头苹果公司的iPhone在中国的销量总共下降24％。现在的iPhone在中国智能手机厂商当中已经滑落至第四名。

Counterpoint说，苹果公司现在已将“中国最畅销智能手机制造商”的头衔让给总部位于东莞的Vivo制造商。Vivo在瞄准价位较低的市场方面做得相当成功。虽然如此。苹果公司和Vivo的智能手机销售额双双均出现下滑。原因是中国整体市场缩减7％。这也让人们对中国智能手机市场会在短期内反弹的希望破灭。

另一方面，华为技术有限公司的Mate 60 Pro势头强劲。再加上中国买家支持国产货的购买热潮推动下，华为的市场份额也从原本的9.4％增长至16.5％。在2020年从华为分拆出来的公司，荣耀设备有限公司（Honor Device Co）是市场唯一一家销售量取得2％增长智能手机制造商。苹果公司目前的市场份额则是15.7％，比一年前的19％低。

为了刺激需求，苹果公司在今年1月份曾在官方网上推出罕见的折扣，线上的iPhone经销商现在降价幅度也高达180美元。由此可见中国市场竞争有多激烈。

基于iPhone等产品需求疲弱、股价走势疲弱，高盛集团（Goldman Sachs Group）最近就把苹果公司股票从它的首选买入名单中除名。

自去年6月宣布名单以来，苹果公司股票一直都在高盛首选买入名单中。在这个期间里，苹果公司股价几乎没有变化，而标准与普尔500指数则已上涨将近22％。