高压塔架起火致全区停电 特斯拉德国工厂停产

电动车公司特斯拉在德国柏林附近的一家工厂停产，并告知员工回家；早前一个高压塔架起火导致整个地区停电。

紧急服务部门星期二（3月5日）清晨接到报告称，柏林东南部靠近特斯拉（Tesla Inc）工厂的一座输电缆塔架（pylon）正在燃烧。法新社报道，大火已扑灭，但线路损坏导致工厂和周围村庄断电。

警方正在调查特斯拉戈森-新齐陶（Gosen-Neu Zittau）的这起火灾是否为人为纵火。勃兰登堡（Brandenburg）警方派出了直升机中队、无人机和服务犬参与调查。彭博社引述警方声明说：“根据目前掌握的情况，警方怀疑有人纵火。”

来自所谓“火山组织”（Vulkangruppe）的极左组织分子声称是他们纵火。火山组织在网站上发布的声明中说：“通过我们的破坏活动，我们实现了使超级工厂停电的目标。”该组织声称它担心这家工厂对当地水供和环境的影响。

德国首都柏林东南部戈森-新齐陶靠近特斯拉电动车超级工厂的一个高压电缆塔架3月5日因火灾而损毁。（路透社）

勃兰登堡州州长迪特马尔·沃德克（Dietmar Woidke）说，涉嫌纵火将构成恐怖主义行为，如果有证据表明火灾是纵火所致，联邦检察官将接过调查工作。

勃兰登堡州内政部长迈克尔·斯图布根（Michael Stuebgen）强调，若查明是纵火案，那将是“对我们电力基础设施的一次背信弃义的攻击”。

“把数千人的基本供应切断，让他们处于危险之中。法治将对这种破坏行为做出最严厉的反应。”

特斯拉德国公司的一名发言人说，公司尚无法说明何时可以恢复生产。