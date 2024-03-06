泰勒丝呼吁美国粉丝在超级星期二投票

美国流行乐坛天后泰勒丝呼吁数以百万计的美国粉丝，在“超级星期二”总统选举初选这一天出来投票。

《纽约时报》报道，正在新加坡举行“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）的泰勒丝（Taylor Swift），星期二（3月5日）在她拥有2亿8200万追随者的Instagram账号发帖，呼吁美国粉丝在星期二投票，但她没有表明支持哪个候选人。

据报道，美国总统拜登竞选团队的“愿望清单”之一，是希望被视为全民偶像的泰勒丝能为拜登助阵。

泰勒丝星期二的Instagram贴文简短，没有提到任何政党也没有为任何候选人背书。

美国超级星期二有15个州和一个海外领地举行总统选举初选投票，其中包括泰勒丝拥有至少一处房产的田纳西州。

泰勒丝在星期二的贴文中写道：“我要提醒你们出去投票，把权力交给最能够代表你们的人。”

她还写道： “如果你们还没有投票，那就在今天投票吧。”

报道称，泰勒丝的贴文有可能激起福克斯新闻和“让美国再次伟大”（MAGA）群体的怒火。近几个月来，福克斯新闻和MAGA群体一直宣称，泰勒丝是民主党庞大宣传机器的一部分，密谋操纵美国“超级碗”职业橄榄球冠军赛或强迫人们接种冠病疫苗等阴谋论。

一名熟悉泰勒丝的人士透露，泰勒丝是田纳西州的登记选民，她已通过邮寄方式在超级星期二的总统选举初选投票。