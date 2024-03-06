超级星期二共和党初选 选民最关注移民问题

在“超级星期二”（3月5日）美国总统初选投票的许多共和党人说，移民是他们的首要关注问题，非法移民应该被驱逐出境，这是前总统特朗普的竞选承诺。

路透社报道，根据爱迪生研究公司星期二进行的初步出口民调，北卡罗来纳州、弗吉尼亚州和加利福尼亚州的选民似乎特别关注移民问题。

调查结果显示，43%的北卡州选民说，移民问题是他们决定如何投票的最重要因素，31%说经济问题最重要，11%提到堕胎政策，9%认为外交政策最重要。

在弗州，移民也是最受关注问题；在加州，较多选民认为经济问题最重要，与选择移民问题的选民不相上下。

在北卡州共和党初选投票的选民，60%认为拜登不是美国的合法总统，在弗州和加州，这一比例分别为46%和57%。

64%的北卡州选民说，即使前总统特朗普被判有罪，他仍然适合担任总统；32%认为特朗普不适任。弗州有53%的选民认为特朗普适任，加州有68%认为他适任。

在北卡州，62%选民认为没有合法身份的移民应被驱逐出境，34%认为应该让他们申请合法身份。在弗州和加州，分别有59%和69%的选民认为无合法身份的移民应被驱逐出境。

在北卡州，23%的共和党初选选民认为自己是温和派或自由派，弗州和加州的这一比例分别为35%和31%。

北卡州44%的选民拥有大学学位，弗州和加州的这一比例分别为52%和42%。

北卡州34%的共和党初选选民一般自认是独立人士，弗州和加州的这一比例分别为29%和32%。

北卡州自认是福音派或重生基督徒的白人选民占52%，弗州和加州的这一比例分别为36%和22%。