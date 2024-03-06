胡塞武装称袭击红海两艘美国军舰

也门胡塞武装以无人机和导弹攻击两艘在红海航行的美国海军驱逐舰，美国反击并摧毁胡塞武装多架无人机和数枚导弹。

也门胡塞武装发言人萨雷亚星期二（3月5日）晚说，胡塞武装将“毫不犹豫地扩大对所有敌对目标的袭击”。他未提及袭击时间和遭袭船只的名称。

胡塞武装控制的马西拉电视台报道，美英两国战机当天傍晚对也门红海城市荷台达发动了至少五次空袭。当地目击者告诉新华社，美军战机当天空袭了位于荷台达西北部拉斯伊萨区的胡塞武装导弹发射设施。

另据法新社报道，美国中央司令部部队星期二在红海击落了一枚反舰弹道导弹，以及三架从胡塞武装控制地区起飞的单程攻击型无人机。反舰弹道导弹和无人机的目标为美国驱逐舰卡尼号（USS Carney）。

美国中央司令部说，袭击没有造成人员受伤，驱逐舰也没有受到破坏。美军过后在也门地区摧毁了胡塞武装的三枚反舰导弹和三架海军无人机。

去年10月7日哈马斯突袭以色列南部，引发了新一轮的以哈冲突。伊朗支持的胡塞武装自11月中旬起，多次向红海船只进行无人机和导弹袭击，以示支持加沙地带的巴勒斯坦人。今年1月12日以来，美国和英国多次对也门的胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤，中东地区的紧张局势加剧。