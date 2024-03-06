超级星期二 拜登特朗普各自扩大党内领先优势

据美国多家主流媒体测算和报道，现任总统拜登和前总统特朗普分别在星期二（3月5日）举行的2024年总统选举“超级星期二”多州民主党和共和党初选中胜出，各自扩大党内竞选领先优势。

新华社报道，加利福尼亚、得克萨斯、北卡罗来纳、弗吉尼亚等15个州以及美属萨摩亚举行初选。美国媒体已宣布测算结果，在民主党初选中，拜登赢下15个州，仅输掉美属萨摩亚；在共和党初选中，特朗普已赢下12个州，南卡罗来纳州前州长黑利拿下佛蒙特州，阿拉斯加州和犹他州共和党初选的结果则尚不清楚。

美联社认为，拜登和特朗普各自在超级星期二党内初选中取得大胜，让两人距离今年11月总统选举的再次对阵又近了一步。

据估计，拜登最早本月19日可锁定民主党总统候选人提名，特朗普则最早本月12日可锁定共和党总统候选人提名。两人已视对方为总统选举对手。

拜登星期二发表声明说，若特朗普重返白宫，美国将再次陷入“混乱、撕裂和黑暗”。特朗普在星期二晚的讲话中炮轰拜登和他的移民、经济、外交政策等，称美国现在已“四分五裂”。

多项民调显示，多数美国人不希望看到拜登、特朗普再次交手。弗吉尼亚州选民塔克对新华社说，她对拜登和特朗普的健康状况感到担忧，很遗憾看到今年的总统选举可能是四年前的翻版。加州选民斯梅说，拜登和特朗普都不能代表她的政治立场。

初选是美国总统选举的第一阶段。今年美国总统选举的投票日为11月5日。