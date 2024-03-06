韩医师集体罢诊超半月 主要医院缩小运营规模

在韩国实习和住院医生集体罢工事态已经超过半个月的情况下，韩国主要医院全面缩小运营规模。

韩联社星期三（3月6日）引述消息报道，受实习住院医生集体离岗的影响，当地主要医院的诊疗、手术量和住院患者骤减，导致医院全面调整运营方案。其中，顺天乡大学首尔医院暂停精神科封闭病房运营，不再接收精神科急诊患者；首尔大学医院已经缩小癌症短期病房等部分病房规模。

韩国主要医院早就开始以重症患者为中心调整急诊运营模式。首尔延世大学附属世福兰斯医院急诊科目前有限收治心肌梗塞和脑溢血患者，并宣布仅在上午8时至下午6时进行紧急肾透析治疗。此外，由于患者减少导致医院亏损严重，首尔大学医院、首尔峨山医院和庆熙大学医院接受护士和文职岗位人员的无薪休假申请。

韩国总统尹锡悦当天在一场国务会议时说，政府必须依法依则从严惩处医师以非法的集体行动绑架民众生命安全的行为。

据法新社报道，韩国警方星期三传召了一名医生接受问话，也是首位涉及医生集体罢工而被当局传唤问话的医生。

从2月19日开始集体罢工以来，截至星期二（5日）， 医界罢诊受害者举报中心累计收到388起举报，包括医院推迟手术290起、取消诊疗预约47起、拒绝接诊36起和推迟住院15起。