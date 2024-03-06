周三美市盘前走高 重点谈美国零售连锁商Target的季度业绩

星期三（3月6日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（3月6日）走高。市场投资者正在密切关注美国联邦储备局主席鲍威尔的国会证词，预计他将在证词中谈到美联储将如何谨慎对待今年降息事项。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.20点或0.34％，报5095.80点；纳斯达克100指数期货起126.70点或0.71％，报18024.60点；道琼斯指数期货则起61.60点，报38646.80点。

美国股市三大股指隔夜（星期二）均下跌约1％。在经济数据和美联储主席鲍威尔在国会作证之前，苹果公司股票和晶片股等成长型股走势疲软，对纳斯达克指数更是构成极大压力。

标准与普尔500指数隔夜下跌52.30点，闭市报5078.65点。重量级的道琼斯指数则跌404.64点，闭市报38585.19点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.80％或328.61点，以17897.87点收市。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量是132亿2000万股，比过去20天的119亿9000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

网络安全技术公司CrowdStrike Holdings隔夜盘后发布的第四季度每股盈利，已经从同比的每股亏损0.20美元，转为每股盈利0.22美元。它的调整后每股盈利更达到0.95美元，比市场分析师的0.82美元共识高出许多。强劲的业绩带动CrowdStrike Holdings股价在今晚盘前飙升23.15％，截稿时报366.44美元。

金融科技公司SoFi Technologies在隔夜宣布计划发行2029年到期的7亿5000万美元可转换优先票据，导致公司股价在隔夜猛挫15％，创下该股有记录以来最大的单日跌幅。今晚盘前SoFi Technologies股价稍微收回部分失地，截稿时回升3.58％，报7.53美元。

在比特币于隔夜创新高之后，与加密货币相关的股票在今晚盘前普遍上涨。MicroStrategy股价上涨近13％；Marathon Digital涨超过9％；Coinbase和Riot Blockchain则起了约7％。

星期三下文我们来看看美国零售连锁商Target的季度业绩。今晚盘前该股起0.53％，截稿时报169.47美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、SoFi Technologies、英伟达（Nvidia）、Coinbase和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Target高管们强调，在经历了消费者可自由支配支出下降的艰难时期后，该公司业务确实是取得了进展。实体商店和网站流量虽然仍同比下降，但是环比却是连续第二季度有所改善。（法新社）

Target Corporation



（纽约证券交易所代码：TGT）

美国零售连锁商Target隔夜盘前公布的假日季度营业额和盈利，都超出了华尔街市场分析师的预期。不仅如此，Target也在提高盈利率方面取得了进展，推动公司股价在隔夜开盘后就步步走高，全日上升超过12％。

根据Target截至今年2月初的第四季业绩报告，集团的营业额同比增长2％至319亿2000万美元。净利则是从去年同期的8亿7600万美元，即每股净利1.89美元，增长近58％至13亿8000万美元，即每股净利2.98美元。这个表现明显的比Target之前自己预计的每股净利1.90美元至2.60美元的范围还突出。

分析公司LSEG之前收集到的市场分析师，则预测Target的营业额是318亿3000万美元，每股盈利2.42美元。

虽然如此，值得留意的是，该集团的可比销售额是连续第三个季度同比下降。这个关键指标在第四财季里下降了4.4％。

不过，Target高管们强调，在经历了消费者可自由支配支出下降的艰难时期后，公司业务确实是取得了进展。实体商店和网站流量虽然仍同比下降，但是环比却是连续第二季度有所改善。而且在公司更好地管理库存，并受益于供应链、货运和电子商务履行成本的下降，盈利也取得显著增长。

Target高管们说，公司更好地管理库存，并受益于供应链、货运和电子商务履行成本的下降，因此盈利取得显著增长。（路透社）

但Target高管们在发布业绩时仍预计，集团销售额相信不会迅速反弹。当前季度的可比销售额预料会下降3％至5％，调整后的每股盈利估计会在1.70美元至2.10美元之间。2024年全年的可比销售额预料会介于持平至增长2％，调整后的每股盈利则会是在8.60美元至9.60美元区域。

目前在Tipranks的18名分析师中，有14名给予Target股“买进”评级，四名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是163.22美元。