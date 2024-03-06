德国男子接种217次冠病疫苗

一名62岁德国男子称接种了217次冠病疫苗，或是“史上接种最多次疫苗的人”。研究人员指，虽然过度接种未对男子身体造成不良影响，但他只是个别案例，不建议大家仿效。

综合外电报道，这项研究报告于星期一（3月4日）发表在医学期刊《柳叶刀·传染病》。报告指，这名来自德国中部城市的62岁男子是在违背医嘱的情况下，自愿接种那么多次的冠病疫苗，而他似乎没有受到任何不良影响。

研究人员原本是从2022年的报章报道中，得知这名男子的案例，当时的他注射了90次冠病疫苗。

当地检察官对这起可能涉及欺诈的案件展开调查，并收集男子在九个月内接种130次的证据，但没有提出刑事指控。

这一消息传出后，德国埃朗根-纽伦堡大学主动联系这名男子，并邀请他进行各种试验，这名男子对此非常感兴趣，向研究人员提供血液和唾液样本。“我们能够利用这些样本来确定免疫系统对疫苗接种的确切反应。”

男子声称，他在29个月内接种了217次、八种冠病疫苗，包括所有版本的信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗，没有出现任何后遗症。他还说，自己未曾确诊冠病，也没有迹象表明他曾经感染冠病。

研究人员担心，通过重复接种过度刺激免疫系统，可能使某些细胞疲劳。但在这名男子身上没有发现这种情况，在接种217次后免疫系统继续对冠病疫苗产生抗体反应。

但研究人员指，这名男子只是个别案例，缺乏更多研究提供具体结论。对于预防冠病，目前研究表明，三剂疫苗接种再加上针对弱势群体的定期加强针，仍然是受欢迎的方法。