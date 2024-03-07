胡塞武装导弹袭击重创货船 至少两船员死

英国和美国官员说，也门胡塞武装组织星期三（3月6日）对一艘红海散货船进行导弹袭击，造成两名海员死亡，这是自胡塞武装开始在这条繁忙的航道对商船发动袭击以来，首次报告死亡事件。

这个与伊朗结盟的也门组织承认它发动此次袭击。袭击导致希腊拥有、悬挂巴巴多斯国旗的“真正信心”号（True Confidence）船只在距也门亚丁港海岸约50海里处起火。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚6日晚发表声明说，该组织向“真正信心”号货船发射了数枚导弹。导弹准确击中目标，并造成船只起火。

路透社报道，英国大使馆通过社交媒体就胡塞武装的声明回应道：“至少有两名无辜的水手死亡。这是胡塞武装不计后果地向国际航运发射导弹的可悲但不可避免的后果。他们必须住手。”

散货船“真正信心”号2022 年3月10日曾停泊在意大利拉文纳港（Ravenna）。（路透社）

新华社引述也门政府海岸警卫队的消息人士说，“真正信心”号6日中午遭到胡塞武装导弹袭击。船身严重受损，至少两名船员死亡、三名船员受伤，还有三人下落不明。货船遭袭起火后，幸存船员被迫使用救生艇撤离。消息人士提及散货船为美国公司所有。

一名美国高级官员也证实两名水手死亡。多家美国媒体引述匿名美国官员消息报道，包括美国军舰在内的多国船只正在事发现场评估情况并协助救援。

早些时候，一名航运消息人士称，导弹击中这艘船后，四名水手严重烧伤，三人失踪。

“真正信心”号的希腊运营商说，船只是在也门亚丁港（Aden）西南约50海里处被导弹击中起火。 他们表示，目前尚不清楚船上20名船员和三名武装警卫的状况，其中包括 15名菲律宾人、四名越南人、两名斯里兰卡人、一名印度人和一名尼泊尔人。

英国海上贸易行动办公室也报告说，“真正信心”号货船遭袭受损，船员已被迫弃船。目前“真正信心”号处于无人控制状态。

这是胡塞武装针对红海商船发动袭击以来首次造成人员死亡。2月18日，胡塞武装曾用导弹攻击英国货船“鲁比马尔”号（Rubymar），导致船只严重受损并最终在3月1日沉没于红海，船上人员并未受伤，安全撤离。

自11月以来，也门胡塞武装多次使用无人机和导弹在红海袭击船只，他们声称这是在加沙地带战争期间声援巴勒斯坦人的行动。

今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭。胡塞武装的袭击首次导致了船员死亡，英美可能会采取更强有力的军事行动应对。