报道：阿斯麦计划到境外扩张令荷兰政府担忧

据荷兰《电讯报》报道，荷兰政府高层正在制定一项计划，以防止欧洲最有价值的科技公司把更多业务转移到荷兰以外的地方。当前，荷兰公司对营商环境的担忧加剧。

《电讯报》（De Telegraaf）星期三（3月6日）引述匿名的知情人士报道，荷兰半导体设备制造商阿斯麦（ASML Holding NV）已经向即将卸任的荷兰首相吕特内阁提交了多项请求，这家总部位于费尔德霍芬（Veldhoven）的公司表示，正在考虑在荷兰以外（可能是法国）进行扩张。

知情人士称，政府成立了一个名为“贝多芬”（Beethoven）的特别工作组，以解决阿斯麦对技术工人供应、环境法规和电力供应的担忧。阿斯麦制造用以生产尖端晶片的必要设备。

彭博社引述报道说，阿斯麦不予评论。一名政府发言人只说，内阁就荷兰社会、经济和就业的利益与各企业定期接触。

目前尚不清楚阿斯麦是否真的有任何具体计划在荷兰总部之外进行扩张，但它的担忧与近年来往境外发展的其他荷兰公司的担忧相呼应，最近几个月来，政府提出的遏制外国学生流入，并缩小吸引外籍人士到荷兰的税收优惠的建议，引起了包括阿斯麦在内的几家公司的愤怒，这些公司认为这些建议将影响荷兰的长期竞争力。

《电讯报》称，法国是阿斯麦境外扩张一个可能选择。法国财政部不予评论。

去年极右翼政党领导人海尔特·维尔德斯（Geert Wilders）领导的自由党在议会选举中意外获胜。尚未组建政府的维尔德斯在竞选中提出反移民主张。

报道称，首相马克·吕特和经济部长米基·阿德里安森斯（Micky Adriaansens）将与阿斯麦即将卸任的首席执行官彼得·温尼克（Peter Wennink）会面，来探讨营商环境。

温尼克星期三在一场技术会议上说：“我们可以在荷兰负责任地发展”。荷兰通讯社ANP引述他说，公司尚未得出一结论，他计划与吕特商议。温尼克4月退休，作决定的可能是接棒的法国人克里斯托夫·富凯（Christophe Fouquet）。