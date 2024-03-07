纽约地铁部署国民警卫队 加强交通网络安全

美国纽约州长霍楚尔宣布在纽约市地铁系统部署750名国民警卫队人员，先前多起暴力事件再次引发外界对美国这个最大交通网络的安全疑虑。

霍楚尔（Kathy Hochul）星期三（3月6日）宣布，将在地铁系统总共部署1000名安全人员，其中包括750名国民警卫队人员以及250名州警和大都会交通局（MTA）警察。她说，国民警卫队人员将随机检查乘客的行李，并计划安装更多安全摄影机。

警察会随机要求乘客打开手提袋等物件让他们检查。（法新社）

彭博社报道，今年首两个月，纽约发生一系列枪击事件，令使用大众运输系统的乘客人心惶惶。

1月份，一名男子在布鲁克林的一列3号线地铁列车上，试图平息一件因音乐声音过大而引发的争执，结果遭枪杀。

2月12日，在布朗克斯区的4号列车上，两群青少年之间的争吵演变为暴力冲突，一名男子遭到枪杀。2月23日上午，一名男子在布朗克斯区的一列D列车上因与其他乘客发生争执而被杀。

霍楚尔在曼哈顿举行的新闻发布会上说，政府将把任何想在地铁上造成伤害或散布恐惧的人绳之以法。

霍楚尔将寻求在几周内修法，允许法院禁止曾在地铁和巴士上犯下暴力罪的人使用大众运输系统，她也指示大都会交通局在地铁内安装更多摄影机。

根据纽约警察局提供的犯罪数据，截至3月3日，今年纽约市交通系统的整体犯罪率与2023年同期相比增加13％。