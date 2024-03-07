马中免签起积极作用 中方正推动永久免签

马来西亚与中国在去年12月落实互访免签证便利迄今取得积极作用，中国驻马来西亚大使馆公使郑学方透露，中国正积极推动永久免签政策。

郑学方说：“马来西亚早已成为中国游客的旅游热点，去年底两国政府宣布实行为期一年的免签政策……为促进两国旅游产业发展和人文交流持续发挥积极作用，中方正在积极推动永久免签。”

黄振威（右）赠送纪念品予郑学方。 （南洋商报）

《南洋商报》报道，郑学方星期三（3月6日）偕同新闻参赞郑欣、公共外交处主任刘文佳等人到马新社总部，礼貌拜会马新社主席黄振威，并与编采部高层进行交流时，透露上述消息。

去年11月24日，中国政府宣布对包括马来西亚和法国、德国、意大利、荷兰、西班牙等六个国家试行单方面免签政策，即自2023年12月1日至2024年11月30日期间，马国持普通护照人员赴华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境中国。

郑学方提到，从经贸合作层面来看，马中经贸合作取得巨大发展，互利合作格局得到不断深化。

他指出，马中建交之初的双边贸易额仅有2亿美元（2亿6900万新元），到2002年突破100亿美元；2023年则已达到1902亿4000万美元（2554亿1600万新元），中国连续15年成为马国最大的贸易伙伴。