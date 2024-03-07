美实验室报告：知名护肤品含致癌化学成分

美国独立实验室Valisure称，它在多个化妆品牌的一些痤疮（acne）治疗产品中检测到高含量的致癌化学物质苯（benzene）。实验室向美国食品与药物管理局（FDA）提交请愿书，要求FDA召回这些产品，展开调查并审查行业指南。

路透社报道，总部位于康涅狄格州纽黑文的实验室星期三（3月6日）发布化验结果指出，雅诗兰黛（Estee Lauder）的倩碧（Clinique）、吉特（Target）的Up & Up和利洁时（Reckitt Benckiser）的Clearasil等品牌一些治疗痤疮的产品含有苯，而大量接触苯可能导致白血病。

据Valisure说，Proactiv、PanOxyl、沃尔格林的痤疮皂条和沃尔玛的Equate Beauty痤疮霜等中也检测到苯。

Valisure指出，处方和非处方过氧化苯甲酰（benzoyl peroxide）痤疮治疗产品中苯的含量可能“高得令人无法接受”。据Valisure的测试结果，某些产品中的苯含量可能是FDA所规定浓度限值的800倍以上。

利洁时发布声明说，研究结果“反映了不切实际的场景，而不是现实状况”。声明补充道，所有Clearasil产品“若按照标签上的指示使用和储存”都是安全的。

雅诗兰黛说，倩碧在一款产品中使用过氧化苯甲酰，“按预期使用是安全的”。

塔吉特和沃尔玛没有回应路透社的置评请求。FDA尚未对Valisure的请愿书做出回应。

此前，防晒霜、洗手液和干洗洗发水等多种消费品也发现这种致癌物质，宝洁和强生等公司因此召回它们所生产的产品。

但Valisure解释道，痤疮治疗产品中检测到的苯与其他案例“有很大不同”。Valisure联合创始人兼总裁大卫·莱特（David Light.）说：“我们在防晒霜和其他消费品中发现的苯是来自受污染成分的杂质；然而，过氧化苯甲酰产品中的苯来自过氧化苯甲酰本身。”