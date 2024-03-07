周四美市盘前走高 重点谈时装零售集团Abercrombie & Fitch季度业绩

星期四（3月7日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（3月7日）走高。市场投资者都在等​​待美国联邦储备局主席鲍威尔较迟时候在国会继续发表证词。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升13.80点或0.27％，报5118.60点；纳斯达克100指数期货起80.30点或0.45％，报18097.90点；道琼斯指数期货也升高49.40点，报38710.50点。

美国股市三大股指隔夜（星期三）全面收高。美联储主席鲍威尔隔夜在国会的第一部分言论，让投资者更肯定美联储今年将降低。

标准与普尔500指数隔夜上升26.11点，闭市报5104.76点。重量级的道琼斯指数则起75.86点，闭市报38661.05点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.67％或119.71点，以18017.57点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是125亿4000万股，比过去20天的120亿6000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla）股价在今晚盘前继续下跌1.10％，截稿时报174.59美元。特斯拉股价在过去三个交易日已经下挫13％，是该股自去年10月20日以来，最糟糕的三天走势。这次下跌使特斯拉的市值减少到5530亿美元，让这个电动车巨头跌出美国十大最高市值公司的排行榜。

服装零售商维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）在隔夜盘后，宣布本财年第一财季和本财年的全年销售预测。但是由于预测比市场分析师预期低，导致该公司股价在星期四晚盘前猛挫29.35％，截稿时报18.10美元。

纽约社区银行（New York Community Bancorp）股价在星期四晚盘前上涨4.05％，截稿时报3.60美元。该银行隔夜宣布，前财长姆努钦（Steven Mnuchin）掌管的投资公司和其他基金将向银行注资超过10亿美元。

星期四下文我们来看看时装零售连锁集团Abercrombie & Fitch的季度业绩报告。今晚盘前该股退低0.39％，截稿时报134.47美元。

盘前活跃股按序：Palantir Technologies、英伟达（Nvidia）、纽约社区银行、特斯拉和SoFi Technologies。截稿时，除了特斯拉股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

较高的平均售价，以及较低的运费和原材料成本提高了Abercrombie & Fitch的盈利。（路透社）

Abercrombie & Fitch Co



（纽约证券交易所代码：ANF）

由于去年底的假日季度销售额猛增21％，再加上零售价调高、原材料成本下降，时装零售连锁集团Abercrombie & Fitch在隔夜盘前发布的季度盈利取得显著增长。该集团高管们说，这股增长势头相信还会在接下来的日子里持续着。

根据Abercrombie & Fitch截至今年2月3日的第四季业绩报告，集团的营业额从去年同期的12亿美元，增加21％至14亿5000万美元。集团净利则是1亿5840万美元，即每股净利2.97美元。去年同期，Abercrombie & Fitch的净利仅有3833万美元，每股净利只是0.75美元。

市场分析公司LSEG之前收集到的分析师预测，营业额为14亿3000万美元，每股盈利2.83美元。

业绩报告也显示，在第四季度里，Abercrombie & Fitch的毛利率62.9％，比去年同期高出7.2个百分点。较高的平均售价，以及较低的运费和原材料成本提高了集团盈利。之前分析师普遍认为，Abercrombie & Fitch的毛利率是60.1％。

首席财务官兼首席运营官利佩斯基（Scott Lipesky）在与分析师的线上会议中指出，这个季度的棉花成本与2022年的水平“大致相同”。展望未来，他预计投入成本的降低，会让集团的毛利率有“适度”的改善。货运成本虽然降低，但会被红海的供应链障碍抵消。

在谈到当前季度业绩时，Abercrombie & Fitch高管们预计，本季度的营业额将出现较低的两位数百分比增长率，而全年营业额的增长率相信会介于4％至6％之间。LSEG分析师之前预估，本季营业额增长率7.2％，全年营业增长率4％。

利佩斯基说：“虽然我们预计今年上半年和下半年都会出现增长，但我们认为上半年的增长率会更高。全年营运盈利率大概是12％。”

目前在Tipranks的八名分析师中，有三名给予Abercrombie & Fitch股“买进”评级，五名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是119.13美元。