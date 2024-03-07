周四美市盘前走高 重点谈时装零售集团Abercrombie & Fitch季度业绩

星期四（3月7日）重点：
- 美国华尔街股市主要股指期货星期四（3月7日）走高。市场投资者都在等待美国联邦储备局主席鲍威尔较迟时候在国会继续发表证词。
- 在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升13.80点或0.27％，报5118.60点；纳斯达克100指数期货起80.30点或0.45％，报18097.90点；道琼斯指数期货也升高49.40点，报38710.50点。
- 美国股市三大股指隔夜（星期三）全面收高。美联储主席鲍威尔隔夜在国会的第一部分言论，让投资者更肯定美联储今年将降低。
- 标准与普尔500指数隔夜上升26.11点，闭市报5104.76点。重量级的道琼斯指数则起75.86点，闭市报38661.05点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.67％或119.71点，以18017.57点收市。
- 美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是125亿4000万股，比过去20天的120亿6000万股平均成交量多。
盘前交易重点：
- 特斯拉（Tesla）股价在今晚盘前继续下跌1.10％，截稿时报174.59美元。特斯拉股价在过去三个交易日已经下挫13％，是该股自去年10月20日以来，最糟糕的三天走势。这次下跌使特斯拉的市值减少到5530亿美元，让这个电动车巨头跌出美国十大最高市值公司的排行榜。
- 服装零售商维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）在隔夜盘后，宣布本财年第一财季和本财年的全年销售预测。但是由于预测比市场分析师预期低，导致该公司股价在星期四晚盘前猛挫29.35％，截稿时报18.10美元。
- 纽约社区银行（New York Community Bancorp）股价在星期四晚盘前上涨4.05％，截稿时报3.60美元。该银行隔夜宣布，前财长姆努钦（Steven Mnuchin）掌管的投资公司和其他基金将向银行注资超过10亿美元。
- 星期四下文我们来看看时装零售连锁集团Abercrombie & Fitch的季度业绩报告。今晚盘前该股退低0.39％，截稿时报134.47美元。
- 盘前活跃股按序：Palantir Technologies、英伟达（Nvidia）、纽约社区银行、特斯拉和SoFi Technologies。截稿时，除了特斯拉股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。
Abercrombie & Fitch Co
（纽约证券交易所代码：ANF）
由于去年底的假日季度销售额猛增21％，再加上零售价调高、原材料成本下降，时装零售连锁集团Abercrombie & Fitch在隔夜盘前发布的季度盈利取得显著增长。该集团高管们说，这股增长势头相信还会在接下来的日子里持续着。
根据Abercrombie & Fitch截至今年2月3日的第四季业绩报告，集团的营业额从去年同期的12亿美元，增加21％至14亿5000万美元。集团净利则是1亿5840万美元，即每股净利2.97美元。去年同期，Abercrombie & Fitch的净利仅有3833万美元，每股净利只是0.75美元。
市场分析公司LSEG之前收集到的分析师预测，营业额为14亿3000万美元，每股盈利2.83美元。
业绩报告也显示，在第四季度里，Abercrombie & Fitch的毛利率62.9％，比去年同期高出7.2个百分点。较高的平均售价，以及较低的运费和原材料成本提高了集团盈利。之前分析师普遍认为，Abercrombie & Fitch的毛利率是60.1％。
首席财务官兼首席运营官利佩斯基（Scott Lipesky）在与分析师的线上会议中指出，这个季度的棉花成本与2022年的水平“大致相同”。展望未来，他预计投入成本的降低，会让集团的毛利率有“适度”的改善。货运成本虽然降低，但会被红海的供应链障碍抵消。
在谈到当前季度业绩时，Abercrombie & Fitch高管们预计，本季度的营业额将出现较低的两位数百分比增长率，而全年营业额的增长率相信会介于4％至6％之间。LSEG分析师之前预估，本季营业额增长率7.2％，全年营业增长率4％。
利佩斯基说：“虽然我们预计今年上半年和下半年都会出现增长，但我们认为上半年的增长率会更高。全年营运盈利率大概是12％。”
目前在Tipranks的八名分析师中，有三名给予Abercrombie & Fitch股“买进”评级，五名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是119.13美元。