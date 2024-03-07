德国铁路和机场人员再罢工 数十万旅客或受影响

德国铁路和机场工人为争取涨薪展开新一轮罢工，数十万旅客面临出行挑战。

法新社报道，德国货运铁路工人星期三（3月6日）下午开始了为期35小时的罢工，客运服务则于次日凌晨开始罢工。35小时的罢工时长，是为了配合工会呼吁将铁路工人每周工时从38小时降至35小时的要求。

近几个月来，德国铁路工人已经多次罢工，要求涨薪，以应对通货膨胀带来的生活费上涨。今年1月，火车司机罢工导致数千名乘客出行中断数日。

德国火车司机工会GDL主席维赛尔斯基（Claus Weselsky）本周早些时候表明，这次更为有限的罢工行动是罢工浪潮的开始，未来更多罢工将在工会认为时机成熟时宣布，而不是像过去那样提前48小时预告。

他也说，铁路不再是可靠的运输工具。

铁路运营商德国联邦铁路公司谴责这次罢工，并称公司已经做出让步，提出了加薪幅度达13%的方案。

与此同时，汉莎航空公司的地勤人员也在星期四（7日）开始新一轮为期两天的罢工；法兰克福和汉堡机场的安保人员也开展为期一天的罢工。

法兰克福机场是德国最大的航空枢纽，根据机场方面的声明，这次罢工将导致该机场星期四全天航班大面积中断和取消，机场将对所有出境旅客关闭。

汉莎航空地勤人员的罢工，预计将进一步干扰该航空公司在其他机场的服务。上次为期一天的罢工影响了约10万名旅客，80%至90%的航班停飞，工人代表和汉莎航空管理层则互相指责对方造成了旅行中断。

德国第二大工会威尔第工会（Verdi）此前表明，希望为工会工人加薪12.5%；汉莎航空虽已提出长期加薪方案，但不足以满足工会的要求。

在高通胀和商业活动疲软的情况下，德国工人与雇主一直在就薪酬待遇展开谈判，德国数月来一直受到罢工的困扰。罢工行动已经波及运输部门、超市和公务员系统等多个领域。