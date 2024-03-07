哈马斯代表团离开开罗 承诺继续进行停火谈判

争取促成加沙停火的谈判仍在努力推进，哈马斯代表团暂时离开开罗，但仍将继续参与磋商。

路透社报道，哈马斯星期四（3月7日）发表声明称：“哈马斯代表团今天上午离开了开罗，与组织领导人进行协商，并将继续进行谈判和努力，以制止侵略、遣返流离失所者和向我们的人民提供救济援助。”

以哈冲突已经持续五个月，有关各方近期一直在埃及进行谈判，期望在回教斋月前达成为期40天的停火。不过哈马斯高级官员萨米（Sami Abu Zuhri）星期四说，在开罗主办的四天会谈期间，以色列一直在阻挠由卡塔尔和埃及斡旋达成停火协议的努力。

他对路透社说，以色列拒绝停止在加沙的进攻、撤军、确保援助物资自由进入加沙和遣返流离失所者的要求。以色列方面尚未发表评论。

哈马斯承诺将继续开罗会谈，但也表明在人质获释之前必须实现停火，以色列军队必须撤离加沙，所有加沙人必须能够返回自己的家园。

谈判期间，向哈马斯方面提出的协议要求，哈马斯须释放在10月7日袭击事件后仍扣押的部分人质，以此换取以色列释放巴勒斯坦囚犯。

早些时候的消息称，以色列不会参加开罗谈判，因为哈马斯拒绝提供幸存人质名单。哈马斯则说，如果不停火，就不可能提供人质名单，因为人质分散在战区各地。

本轮谈判进展艰难，早前有评论称磋商陷入僵局，但美国星期三（6日）说，仍有可能达成停火协议。美国国务院发言人米勒称，华盛顿仍然相信，障碍并非不可克服。

根据加沙卫生部门最新通报，过去24小时中，加沙有83人死亡；以哈冲突至今已造成加沙3万8000多人丧生。目击者说，以色列对南部城市汗尤尼斯和加沙中部的轰炸仍在继续。