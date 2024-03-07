欧洲性传播感染病例激增 欧盟促加强预防应对

欧盟卫生机构报告称，欧洲各地性传播感染病例的激增令人不安，并且可能只是冰山一角。

法新社报道，欧洲疾病预防和控制中心（ECDC）星期四（3月7日）发布的数据显示，2022年，欧盟和欧洲经济区地区报告的淋病（gonorrhoea）病例较上一年增加48%，多达7万零881例。梅毒病例增加了34%，超过3万5391例。

在ECDC覆盖的27国家，衣原体感染（chlamydia）病例增加16%，达到21万6508例。

ECDC主任阿蒙（Andrea Ammon）在记者会上说：“这些疾病的激增令人震惊，也让人不安。这些数字虽然（已经）很大，但很可能只是冰山一角，因为监测数据可能低估了真正的负担。”

他指出，报告的大多数病例都是男男性行为者，不过ECDC也发现女性和异性恋男性的病例有所增加。ECDC警告称，虽然衣原体感染、淋病和梅毒可以治疗，但如果不及时医治，可能会导致严重的并发症。

阿蒙说：“这些病例的增加是一个重大的健康问题，表明加强预防策略和全面健康教育迫在眉睫。”他也强调，检测、治疗和预防是应对性病激增的关键手段。

“欧洲性传播感染发病率的上升需要我们立即关注，并采取协调一致的行动。通过优先考虑检测、治疗和预防工作，我们可以扭转这一趋势。”