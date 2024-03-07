瑞典加入北约即将倒计时　

瑞典将于几小时后正式加入北大西洋公约组织，成为北约第32个成员国。

综合外电报道，瑞典政府星期四（3月7日）下午4时（新加坡时间当晚11时）正式决定加入北约，首相克里斯特松将于当晚7时面向全国发表讲话。

克里斯特松目前正在华盛顿，准备移交入约最终文件，而白宫在一份声明中说，瑞典会在星期四正式加入北约。按照程序，在正式文件提交后，瑞典就会自动成为北约第32个成员国。

根据美国国务院的日程安排，克里斯特松将于当地时间上午11时15分（新加坡时间8日零时15分），在华盛顿会见美国国务卿布林肯。

白宫声明称：“瑞典作为北约盟国，将使美国和我们的盟友更加安全。”

北约吸纳新成员需要所有成员国一致同意，匈牙利上周成为最后一个批准瑞典加入北约申请的成员国。对北约来说，与俄罗斯接壤的瑞典和芬兰的加入，是该组织几十年来最重要的扩张。对一直试图阻止北约扩员的俄罗斯总统普京来说，是一个打击。

瑞典成为北约成员国后，将受益于联盟的共同防御保证，即对一个成员国的攻击，将被视为对所有成员国的攻击。

瑞典的加入，为北约部队增加了尖端潜艇和规模庞大的国产鹰狮（Gripen）战斗机机队，并将成为大西洋和波罗的海之间的重要纽带。俄罗斯则恫言，要对瑞典的举动采取“政治和军事技术对策”。