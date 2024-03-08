瑞典在美递交文件 正式成为北约第32个成员国

瑞典星期四（3月7日）正式成为北约第32个成员国。

综合路透社和法新社报道，瑞典首相克里斯特松星期四在美国国务院完成递交入盟文件仪式时说：“这是重要的一步，也是非常自然的一步。”

克里斯特松说：“今天是自由的胜利。加入北约是瑞典自由、民主、主权和团结的选择。”

美国国务卿布林肯接受克里斯特松递交的入盟文件时说：“好事会降临在愿意等待的人身上。他说，俄罗斯全面入侵乌克兰“改变了一切”，称民调显示瑞典民众对加入北约的看法发生了巨大变化。

布林肯说：“瑞典人深刻地意识到，如果（俄罗斯总统）普京想要把一个邻国从地图上抹去，那他可能不会止步于此。”

北约秘书长斯托尔滕贝格发表声明说，“瑞典的加入使北约更加强大，瑞典更加安全，整个联盟也更加安全”。

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，瑞典和芬兰放弃了长期奉行的军事不结盟政策，于同年5月一起申请加入北约。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能吸收新成员。芬兰已于2023年4月正式获准加入北约。

土耳其和匈牙利是最后两个批准瑞典入盟的北约成员国。土耳其迟至今年1月才批准瑞典的申请，匈牙利国会则在2月通过瑞典加入北约议定书的法案，为瑞典加入北约铺平道路。