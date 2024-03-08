日本漫画家鸟山明逝世 留下不朽《龙珠》传奇

日本漫画家鸟山明因急性硬膜下血肿去世，终年68岁。

日本《共同社》等媒体报道，漫画出版社集英社于星期五（3月8日）公告，漫画家鸟山明因急性硬膜下血肿于3月1日逝世。

鸟山明1955年生于日本名古屋，著有经典漫画作品《龙珠》《IQ博士》等，深受世界各地读者喜爱，对后世动漫创作者有极大影响。

《龙珠》1984年开始在集英社《周刊少年Jump》连载，其后由东映、东映动画制作的《龙珠》电视动画系列在全球80个以上国家播送，是动漫史上最受欢迎的作品之一。其续作、同人作品、电玩改编、模型玩具仍不断延伸。